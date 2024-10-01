الخارجية البريطانية: تم حجز رحلة تجارية لإجلاء رعايانا من لبنان

أعلنت وزارة الخارجية البريطانية، اليوم الثلاثاء، أنه تم حجز رحلة تجارية لإجلاء رعايانا من لبنان، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل.

وفي وقت سابق، أكدت الحكومة البريطانية أنها تعمل على تأمين رحلات إضافية لرعايا المملكة المتحدة من أجل مغادرة لبنان، مع مواصلة وزراء الحكومة حث البريطانيين الذين ما زالوا في لبنان على المغادرة.

وبحسب صحيفة الجارديان البريطانية أوصت النصائح الرسمية المواطنين البريطانيين بمغادرة لبنان منذ أشهر. ولكن مع تصاعد التوتر في أعقاب مقتل زعيم حزب الله حسن نصر الله، كانت هناك نداءات جديدة للبريطانيين لتأمين مكان على متن رحلة بشكل عاجل.

ولا تزال الرحلات الجوية التجارية تعمل، ويعمل مسؤولو وزارة الخارجية البريطانية على زيادة العدد المتاح للمواطنين البريطانيين. كما وجهت الحكومة البريطانية نداء لمواطنيها في لبنان بتسجيل تواجدهم هناك.

ويشير أحدث تقييم حكومي إلى أن “التوترات مرتفعة وقد تتصاعد الأحداث، مما قد يؤثر على طرق الخروج من لبنان أو يحد منها”.

وأشارت الصحيفة إلى أن العديد من شركات الطيران البريطانية توقفت عن تسيير رحلاتها إلى لبنان مع تكثيف إسرائيل لهجومها، كما أن تذاكر الرحلات القليلة المتبقية التي تغادر بيروت قد بيعت بالكامل. ولكن ليس كل البريطانيين في بيروت يرغبون في المغادرة.