بعد الهجوم البري للاحتلال الإسرائيلي.. أشرف زكي: "بحبك يا لبنان"

دعم الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، دولة لبنان الشقيقة لما تمر به الآن من قصف وهجوم بري من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي المجرم.

ونشر الدكتور أشرف زكي صورة لعلم لبنان، وعلق عليها "بحبك يا لبنان"، ليشارك بها جمهوره والمتابعين لدعم دولة لبنان الشقيقة جراء العدوان الإسرائيلي المجرم.

منشور الدكتور أشرف ذكي

يشار أن العدوان الإسرائيلي يمارس كل أشكال الإجرام والمجازر الإنسانية، بقصف دولة لبنان وقتل المدنيين، من خلال الهجوم البري الذي بدأ منذ قليل.

وأعلن جيش العدوان الإسرائيلي، استشهاد حسن نصرالله أمين عام حزب الله، بعد القصف الذى استهدف موقعه خلال الأيام القليلة الماضية.

يذكر أن العدوان الإسرائيلي المجرم مازال يمارس كل ألوان جرائم الحرب ضد الشعب الفلسطيني، منذ أكتوبر العام الماضي وحتي الآن.