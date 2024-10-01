الجيش الإسرائيلي: يرافق القوات البرية في الهجوم جنود من سلاح الجو والمدفعية

أعلن الجيش الإسرائيلي، في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، بدء عملية برية مركزة ومحدودة ضد أهداف لحزب الله في المجال القريب من الحدود، كما أوضح أنه يرافق القوات البرية في الهجوم، قوات من سلاح الجو والمدفعية.

وفي وقت سابق، قالت وسائل إعلام عبرية، أنه تمت الموافقة على مراحل الحملة البرية في لبنان ويجري تنفيذها وفق قرار المستوى السياسي.

قال إعلام إسرائيلي، أن حوالي 10 قذائف أُطلقت من لبنان باتجاه ميرون وتم اعتراض بعضها بينما سقطت أخرى بمناطق مفتوحة.

ومنذ قليل، قالت وسائل إعلام لبنانية، أن الطيران الحربي الإسرائيلي حلق بكثافة في سماء بيروت وضاحيتها الجنوبية.