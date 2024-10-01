إعلان دير القديسة تيريزيا الطفل يسوع في سهيلة مزارًا وطنيًا

أعلن البطريرك مار بشارة بطرس الراعي بطريرك المارونين عشية عيد القديسة تيريزيا الطفل يسوع، أن الدير الذي يحمل أسمها في سهيلة سيصبح مزارًا وطنيًا.

وذلك خلال قداس احتفالي ترأسه مساء الاثنين ٣٠ سبتمبر في كنيسة الدير، وقد عاونه المطران حنا علوان النائب البطريركي العام، والرئيس العام للرهبانية المارونية المريمية الأباتي إدمون رزق، ورئيس الدير الأباتي سمعان أبو عبدو ووكيل الدير الأب أنطوان الخويري والآباء المدبرين العامين، وأمين السر العام، والوكيل العام

ولفيف من أبناء الرهبانية والكهنة الأبرشيين، وجمهور غفير من المؤمنين والزائرين والحجاج.

وخدمت الذبيحة الإلهية جوقة الإخوة الدارسين المريميين والأخوة المبتدئين بقيادة الأب خليل رحمة المريمي.