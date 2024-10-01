هيئة البث الإسرائيلية تنشر فيديو لأليات تحمل جنودا في طريقها للحدود الشمالية

الثلاثاء 01/أكتوبر/2024 - 02:11 ص

نشرت هيئة البث الإسرائيلية في وقت متأخر من مساء الإثنين، مقطع فيديو قالت إنه لآليات تحمل جنودا إسرائيليين في طريقها إلى الحدود الشمالية، وفقا لـ"سكاي نيوز".

وقال مراسل "سكاي نيوز عربية" في إسرائيل، إن الحكومة الإسرائيلية المصغّرة وافقت رسميا على عملية برية "محدودة" في لبنان.

وأفاد بأن القوات الإسرائيلية تشن قصفًا مدفعيًا تمهيدا للدخول البري إلى المناطق الحدودية في لبنان.

واستهدف قصف مدفعي إسرائيلي مناطق حدودية مع لبنان انطلاقا من سهل الخيام وصولا إلى مرتفعات كفرشوبا.

وأشارت إلى قصف مدفعي إسرائيلي متواصل على محيط كفركلا والخيام جنوبي لبنان.