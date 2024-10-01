الجيش الإسرائيلي: العملية العسكرية تهدف إلى ضرب أهداف تابعة لحزب الله

أفادت فضائية "العربية الحدث"، اليوم الثلاثاء، في نبأ عاجل عبر حسابها الرسمي على منصة "إكس" (تويتر سابقًا)، بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي بدأت عملية عسكرية مركزة في جنوب لبنان تستهدف عناصر حزب الله.

وأفادت القناة، أن جيش الاحتلال أوضح أن العملية تهدف إلى ضرب أهداف محددة تابعة لحزب الله، بما في ذلك البنى التحتية الخاصة بالحزب في المنطقة. وذكرت أن العملية تشمل مشاركة واسعة من القوات البرية، مدعومة بغطاء جوي ومدفعي مكثف.

وفي السياق، أفادت هيئة البث الإسرائيلية بتحرك شاحنات عسكرية تحمل جنودًا باتجاه الحدود الشمالية مع لبنان.