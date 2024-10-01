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الثلاثاء 01 أكتوبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

"البنتاجون": إرسال آلاف الجنود الإضافيين إلى الشرق الأوسط

المتحدثة باسم البنتاجون
المتحدثة باسم البنتاجون سابرينا سينج
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أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (بنتاجون) أن الولايات المتحدة سترسل "بضعة آلاف" من القوات الإضافية إلى الشرق الأوسط لتعزيز الأمن.

وقالت المتحدثة باسم "البنتاجون" سابرينا سينج، للصحفيين، وفقا لقناة "الحرة" الأمريكية، مساء الإثنين، إن هذا الوجود الإضافي للقوات سيأتي من القوات الجوية، وعدة أسراب من الطائرات المقاتلة.

وينضم الأفراد الجدد مع أسراب من الطائرات المقاتلة من طراز "إف-15إي سترايك إيجل"، و"إف-16"، و"إيه-10"، و"إف-22"، والأفراد اللازمين لقيادتها وتشغيلها.

وكان من المفترض أن تحل هذه الأسراب محل الأسراب الموجودة بالفعل، إلا أنها ستنضم إليها لمضاعفة القوة الجوية.

وأضافت المتحدثة باسم البنتاجون أن الطائرات لن تقوم بمهام إجلاء، بل ستكون هناك "لحماية القوات الأمريكية".

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