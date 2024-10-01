تعرف على موعد فصل الشتاء 2024 - 2025

الثلاثاء 01/أكتوبر/2024 - 01:35 ص

مع اقتراب فصل الشتاء في مصر وبداية العام الدراسي، والذي يبدأ رسميًا في 21 ديسمبر، ويستمر حتى 20 مارس، يبدأ الجميع في التحضير لمواجهة البرد القارس. تشير التوقعات إلى أن الشتاء سيكون أكثر برودة من الأعوام السابقة، مما يتطلب استعدادات خاصة، ويقوم أولياء الأمور في بداية دخول فصل الشتاء مع عام دراسي جديد، بشراء ملابس تتماشى مع فصل الشتاء التي تحميهم في الانتقال بالمواصلات في الفترة الصباحية بين سيارات ودراجات بخارية، وغيرها من وسائل المواصلات ومن أشهر الأسواق في القاهرة، روكسي بمصر الجديدة مشهور بتوفير الزي المدرسي بأسعار تنافسية.

مريلة تيل تبدأ من 150 إلى 350 جنيه

بنطلون مدرسي جبردين يبدأ من 100 إلى 200 جنيه

قميص مدرسي يبدأ من 100 إلى 200 جنيه

جولة مدرسية تبدأ من 140 إلى 220 جنيه

بلوزة بيضاء تبدأ من 100 إلى 250 جنيه

والتوقيت الشتوي في مصر يبدأ في 31 أكتوبر، حيث يتم تأخير الساعة 60 دقيقة هذا التغيير يساعد في تنسيق الأنشطة اليومية مع تغيرات الطقس والفصول ومن الإجراءات الاحترازية التي يتخذها المواطنون لمواجهة البرد ارتداء الملابس الثقيلة مثل الصوف والكشمير واستخدام الاكسسوارات الشتوية مثل القبعات والقفازات والأوشحة، كما ينصح بتناول الأطعمة والمشروبات الساخنة للحفاظ على حرارة الجسم.

كما تستعد الحكومة بالتنسيق مع المحافظات والأحياء والوحدات المحلية بتجهيز معدات وآليات خاصة على مستوى الجمهورية، فتقوم باتخاذ عدة إجراءات استعدادًا لفصل الشتاء تشمل هذه الإجراءات تجهيز وتنظيف مجرى السيول، ومصارف الأمطار، وتوفير الأفراد والمعدات لشفط المياه المتجمعة في الشوارع، والأنفاق والتنسيق مع الجهات المعنية لضمان جاهزية البنية التحتية لمواجهة أي طوارئ.