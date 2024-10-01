وزير الخارجية لـ«البوابة نيوز»: هدفنا الأساسي منع انزلاق المنطقة إلى حرب إقليمية

قال وزير الخارجية الدكتور بدر عبد العاطي، إن الجهد المصري لمنع تصعيد الصراع في المنطقة لن يتوقف، فنحن نواصل اتصالاتنا مع الولايات المتحدة، والدول الأوروبية، واليابان، والدول الغربية، وكذلك مع أشقائنا وأصدقائنا في منطقة الشرق الأوسط، مشيرًا إلى أن الهدف الأساسي هو منع انزلاق المنطقة إلى حرب إقليمية شاملة قد تكون لها تداعيات كارثية.

وأضاف وزير الخارجية في حواره لـ"البوابة نيوز": نحن نخشى من تدخل أطراف أخرى في هذا الصراع، ما قد يؤدي إلى انفجار شامل في المنطقة، وهو أمر لا يخدم الأمن والاستقرار، لا في المنطقة ولا في العالم، لذلك سنواصل العمل بلا توقف من أجل وقف إطلاق النار، مع التركيز على عدم تشتيت الانتباه، كما يحاول بعض الأطراف الذين يرغبون في الهجوم على غزة وافتعال تصعيد لأسباب سياسية ضيقة.

وتابع: مرة أخرى، سنظل نضغط لمنع التصعيد، فالقانون الدولي يجب أن يطبق على الجميع، ولا يمكن أن تكون هناك دولة فوق القانون.