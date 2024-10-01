انتداب لجنة فنية لفحص حريق سيارة ملاكي بالدقي

أجرت جهات التحقيق بالجيزة، تحقيقًا عاجلًا حول اشتعال سيارة ملاكي بشارع التحرير بالدقي، وأمرت بانتداب لجنة فنية لفحص السيارة، لمعرفة أسباب نشوب النيران بها، واستمعت إلى إفادة قائد السيارة عن سبب اشتعالها، وكلفت المباحث بإجراء التحريات اللازمة حول الواقعة.

بداية الواقعة بإخطار تلقته الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة، بنشوب حريق في سيارة ملاكي بشارع التحرير بالدقي، وعلى الفور دفعت الإدارة بالتنسيق مع مأمور قسم شرطة الدقي، بسيارة إطفاء إلى محل البلاغ.

وتبين من خلال الفحص أنه سير السيارة بنهر الطريق فوجئ قائدها بنشوب حريق بها، مما دفعه للترجل مسرعًا بالابتعاد عنها، أمكن رجال الإطفاء من السيطرة على الحريق، الذي لم يسفر عن وقوع إصابات.

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.