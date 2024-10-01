دون إصابات.. إخماد حريق شقة سكنية في الشيخ زايد

أمرت جهات التحقيق بالجيزة، بتكليف المعمل الجنائي لمعاينة حريق نشب داخل شقة سكنية بعقار بنطاق مدينة الشيخ زايد، وفحص آثار الحريق لمعرفة أسبابه وحصر الخسائر الناجمة عنه، وطلبت تحريات أجهزة الأمن حول الواقعة.

البداية بإخطار تلقته الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة، من شرطة النجدة، بنشوب حريق بعقار بالحي الثالث بمدينة الشيخ زايد.

دفعت الإدارة بالتنسيق مع مأمور القسم، بسيارتي إطفاء إلي الموقع المشار إليه، وتبين من خلال الفحص أن الحريق نشب بشقة داخل العقار ولم يسفر عن وقوع إصابات.

نجح رجال الإطفاء من السيطرة على الحريق ومنع امتداده إلى المناطق المجاورة.

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.