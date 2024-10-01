وزير الخارجية لـ«البوابة نيوز»: التصعيد الإسرائيلى في لبنان انتهاك صارخ لسيادة دولة عربية شقيقة

قال وزير الخارجية الدكتور بدر عبد العاطي، إن الدولة المصرية تتابع ببالغ القلق التوتر المتصاعد وغير المبرر من الجانب الإسرائيلي، والتصعيد الذي لا يمكن قبوله بأي شكل، مضيفا: ندين هذا التصعيد بكل قوة لما يمثله من انتهاك صارخ لسيادة دولة عربية شقيقة، وهي لبنان، والتعدي على وحدتها وسلامة أراضيها".

وتابع وزير الخارجية في حواره لـ"البوابة نيوز": إن مصر حذرت مرارًا وتكرارًا من احتمالية تفاقم الأوضاع طالما استمر العدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة، فالمشكلة الأساسية تكمن في هذا العدوان، ومن هنا كان تركيزنا الكامل منصبًا على ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار، بالإضافة إلى تسهيل دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

وأكد: نؤمن أن هذه الخطوة من شأنها تخفيف حدة التوتر في المنطقة، فما نشهده من تصعيد ما هو إلا أعراض جانبية لأصل الأزمة، ألا وهو العدوان المتواصل على غزة.