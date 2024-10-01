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الثلاثاء 01 أكتوبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

13 شهيدا بينهم أطفال إثر قصف الاحتلال منازل في مخيم النصيرات

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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استشهد 13 وأصيب آخرون، الليلة، إثر استهداف طيران الاحتلال الإسرائيلي منازل في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

وأفادت مصادر طبية، باستشهاد 13 مواطنا بينهم أطفال وإصابة العشرات بجروح، إضافة لعدد من المفقودين بعد استهداف طيران الاحتلال الحربي منزلين لعائلتي أبو عطايا وأبو شميس في مخيم النصيرات.

وارتفعت حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 41،615،أغلبيتهم من الأطفال والنساء، والاصابات إلى 96.359 منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي في السابع من أكتوبر الماضي، في حين لا يزال آلاف الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، حيث يمنع الاحتلال وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني إليهم.

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