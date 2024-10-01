تعرف على شروط مسابقة التأليف بمهرجان الرواد المسرحي

أعلن مهرجان الرواد المسرحي، برئاسة دكتور سيد سرحان، عن مسابقة التأليف المسرحي في نسختها الأولى التي تحمل اسم الدكتور رضا غالب، وذلك ضمن فعاليات الدورة السادسة عشرة، التي تحمل اسم الفنان الدكتور عادل أنور، ومن المقرر أن تقام في شهر نوفمبر المقبل.

قال الفنان شادي قطامش مدير المهرجان، إن مهرجان الرواد يؤسس بدءا من دورته المقبلة التي تنطلق في نوفمبر 2024، لمسابقة التأليف المسرحي، لتشجيع الشباب من مؤلفي النص المسرحي، ودعوتهم للإقبال على التأليف والمشاركة والتنافس في إطار نشر النص المسرحي المحلي في الحركة المسرحية المصرية وتشجيع الشباب المؤلفين وفتح أفق جديدة لتقديم عروض مسرحية من النص المحلي.

وتنظم مسابقة التأليف في مهرجان الرواد للنصوص المسرحية الموجهة للكبار باسم الدكتور رضا غالب، أستاذ الدراما والنقد بالمعهد العالي للفنون المسرحية، وقد تم فتح باب التقديم الأسبوع الماضي، ويستمر التقديم حتى 25 أكتوبر 2024، وترسل الأعمال المشاركة على البريد الإلكتروني التالي: osamaacm888@gmail.com

وتتضمن شروط المسابقة فيما يلي: أن يكون الكاتب مصري الجنسية ولا يتعدى سنه 40 عامًا، ألا يقل عدد كلمات النص عن 2500 كلمة ولا يزيد عن 6000 كلمة، لا يكون النص قد حصل على جائزة داخل مصر أو خارجها، ولا سبق إنتاجه بأي شكل من الأشكال، ولا يحق للكاتب الاشتراك بأكثر من نص واحد، لا تقبل النصوص التي يشترك في كتابتها أكثر من مؤلف، ولا تقبل نصوص المونودراما ولا النصوص المخالفة للشروط.

وأعلنت إدارة المهرجان كيفية المشاركة والشروط العامة والتي تتمثل فيما يلي: أن ترسل نسخة من النص المسرحي على الإيميل المذكور على أن يكون بصيغة (PDF) وحجم الخط بنط 16(word) ونسخة أخرى، ولا تتم كتابة البيانات الشخصية على النص إطلاقا، ويكتب على صفحته الأولى عنوان النص فقط، ويرفق مع النصوص إقرار من الكاتب مكتوب بخط يده يقر فيه بملكيته الإبداعية للنص، وبأن النص لم يفز بأي جائزة من قبل، ويرسل الكاتب صورة من بطاقة الرقم القومي، يتم نشر قائمة قصيرة تضم أفضل الأعمال المرشحة لنيل الجائزة، وسوف يتم الإعلان عن الفائزين بالثلاثة مراكز الأولى.

تأسس مهرجان «الرواد» تحت إشراف الكاتب أمين بكير، بهدف إتاحة الفرصة لشباب الهواة وفرق المسرح المستقل، والمسرح الجامعي ومراكز الشباب وغيرها لتقديم إبداعاتهم الفنية في جميع عناصر العرض المسرحي من تمثيل وإخراج وتأليف وغير ذلك، ويقام المهرجان سنويا، وذلك على مسرح «الرواد»، في النصف الثاني من شهر نوفمبر من كل عام، وذلك منذ خمسة عشر عاما 2008.

وتتشكل اللجنة العليا للمهرجان، برئاسة الدكتور سيد سرحان، رئيس المهرجان، وعضوية الدكتورة نادية جمال الدين، والدكتور مجدي عبد الحافظ، ومديرا المهرجان الفنان التشكيلي ومهندس الديكور شادي قطامش، والفنان حمدي السيد، والنجم محمد صبحي الرئيس الشرفي للدورة السادسة عشرة للمهرجان.