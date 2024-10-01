أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية (الكرملين)، دميتري بيسكوف، الإثنين، أن العملية العسكرية الروسية الخاصة ستنتهي عندما تحقق جميع أهدافها.

وقال بيسكوف -في تصريحات صحفية نقلتها وكالة أنباء "تاس" الروسية-: "بالطبع، قد يكون لكل السياسيين، والسياسيين ذوي الخبرة والسياسيين ذوي المعرفة وجهات نظرهم الخاصة بشأن الصراع الدائر في أوكرانيا، ولكن نحن ننطلق من حقيقة أن العملية العسكرية الخاصة يجب أن تنتهي بتحقيق جميع الأهداف المحددة".

وأكد الرئيس الروسى فلاديمير بوتين - في وقت سابق من اليوم الاثنين أن روسيا حاولت حل الأزمة الأوكرانية بوسائل سلمية منذ عام 2014 لكن الغرب أفشل جهود موسكو وحول أوكرانيا إلى مستعمرة وجسر للحرب ضد روسيا، مشددا على أن جميع أهداف العملية العسكرية الروسية ستتحقق.

وكان الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش، صرح بأن الصراع في أوكرانيا سيستمر لعقد من الزمان على الأقل، وأنه يسير على نفس النهج الذي شهدناه في شبه الجزيرة الكورية.