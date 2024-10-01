رئيس وزراء العراق يؤكد دعم بلاده للشعب اللبناني ولكل ما من شأنه إيقاف الحرب

بحث رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، في اتصال هاتفي، أمس الإثنين، مع رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه برّي، آخر التطوّرات بالمنطقة، والجهود العربية والإقليمية والدولية المبذولة لوقف العدوان الإسرائيلي على لبنان الشقيق، وحرب الإبادة الجماعية التي تشّن على غزّة".

وأكد السوداني في بيان أوردته وكالة الأنباء العراقية، موقف العراق الداعم لهذه الجهود، وكل ما من شأنه أن يوقف الحرب، وتثبيت الأمن والاستقرار في المنطقة، مُجددًا المضي بدعم الشعب اللبناني في صموده ومحنته، بكل الوسائل الإنسانية والخدمية التي تمكنه من تجاوز آثار الحرب والدمار، وتعزز تلاحم أبنائه إزاء الأخطار والعدوان.

وأشار إلى أهمية أن يضطلع المجتمع الدولي بدوره الإنساني والقانوني المسؤول عن منع استمرار العدوان، فضلًا عن دور المؤسسات الأممية والدول الكبرى في حفظ دماء الشعوب وحمايتها.