الاحتلال الإسرائيلي يواصل اعتداءاته على البلدات والقرى اللبنانية

أفادت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية، بأن الاحتلال الإسرائيلي واصل اعتداءاته على القرى والبلدات والمدن اللبنانية، مخلفًا خلال الساعات القليلة الماضية أكثر من 8 قتلى والعديد من الجرحى المدنيين وأضرارًا مادية.

ونقلت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية عن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة اللبنانية قوله في بيان، إن شخصًا قُتِل في بلدة الخيام الجنوبية جراء غارة من مسيّرة للاحتلال الإسرائيلي، كما قُتِل 3 لبنانيين آخرين جراء غارة استهدفت منزلًا يؤوي نازحين في قرية إبل السقي في قضاء مرجعيون، وأدت الغارة أيضًا إلى إصابة شخص في البلدة بجروح.

وفي بلدة عبا في البقاع الغربي، قُتِل رجل وامرأة وأُصِيب شخص آخر جراء غارات للاحتلال الإسرائيلي على البلدة أدت إلى تدمير منزل وسط البلدة، فيما أسفرت غارة استهدفت بلدة الرفيد عن مقتل شخص وإصابة عدد آخر.

وفي السياق، أدت غارة طالت حي السراي القديم في مدينة النبطية إلى إصابة 3 أشخاص وتدمير مبنيين كليًا وثالث جزئيًا، وكذلك قُتِل أحد الأشخاص من بلدة كفرا باعتداء الاحتلال الإسرائيلي أثناء قيامه بمهامه.

ومن الناحية الأخرى، أفادت القناة السابعة الإسرائيلية، مساء أمس الاثنين، بأن قائد القيادة الشمالية الإسرائيلية الميجور جنرال أوري جوردين، وقائد الفرقة الـ36 البريجادير جنرال موران أومير، وقائد الفرقة الـ98 البريجادير جنرال جاي ليفي، وقائد الفرقة الـ91 البريجادير جنرال شاي كليبر، وافقوا على خطط الأيام المقبلة في الجبهة الشمالية.

وذكرت القناة أنه في إطار الاستعداد المتزايد للقتال، أجرى جنود الجيش الإسرائيلي من اللواء 188 تدريبات بالقرب من الحدود الشمالية وفي مقر القيادة، وعلاوة على ذلك، أجرت وحدات الدفاع المدني تدريبات للاستجابة لسيناريوهات مختلفة.