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الثلاثاء 01 أكتوبر 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

وزير الخارجية الكويتي يبحث مع نظيره الأمريكي التطورات المتسارعة بالمنطقة

وزير الخارجية الكويتي
وزير الخارجية الكويتي عبدالله اليحيا
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بحث وزير الخارجية الكويتي عبدالله اليحيا مع وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية أنتوني بلينكن التطورات المتسارعة التي تشهدها المنطقة والجهود المشتركة لوقف دائرة العنف المتصاعدة.

وقالت الخارجية الكويتية - في بيان أمس الاثنين أن ذلك جاء على هامش أعمال الاجتماع العاشر لوزراء خارجية دول التحالف الدولي لمكافحة داعش، أنه تم خلال الاجتماع استعراض كافة أوجه التعاون المشترك بين البلدين الصديقين وسبل تعزيزها وتطويرها.

كما أعرب الوزيران عن تطلعهم إلى انعقاد أعمال الجولة السادسة للحوار الاستراتيجي بين البلدين والذي سيعقد في دولة الكويت.

وجدد وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية شكر وتقدير بلاده على كل الجهود المبذولة من قبل دولة الكويت في هذا الخصوص.

من جانبه جدد وزير الخارجية الكويتي عبدالله اليحيا اعتزاز دولة الكويت بالعلاقات التاريخية القوية والراسخة التي تربط دولة الكويت بالولايات المتحدة الأمريكية.

وزير الخارجية الكويتي عبدالله اليحيا وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية أنتوني بلينكن الاجتماع العاشر لوزراء خارجية دول التحالف الدولي