أوكرانيا: 484 تجمعا سكنيا يتأثر جزئيًا أو كليا بانقطاع الطاقة جراء القصف

أفادت وزارة الطاقة الأوكرانية، الإثنين، بأنها تمكنت من إعادة إمدادات الطاقة إلى 27400 مستهلك انقطعت عنهم الكهرباء بسبب الهجمات الروسية بينما يتأثر 484 تجمعا سكنيا بشكل جزئي أو كلي.

ونقلت وكالة أنباء يوكرينفورم الأوكرانية عن بيان الوزارة القول:" أعادت شركات الطاقة أمس الطاقة إلى 27441 مستهلكًا انقطعت عنهم الكهرباء نتيجة للأعمال الروسية والانقطاعات التكنولوجية. وحتى صباح اليوم، ظلت 484 مستوطنة محرومة جزئيًا أو كليًا من الطاقة."

وأشارت إلى أنه خلال امس، بسبب القصف والهجمات الروسية، كانت هناك انقطاعات في التيار الكهربائي في مناطق دنيبرو ودونيتسك وزابوريجيا وأوديسا وخاركوف وخيرسون.

وعلى سبيل المثال، في منطقة زابوريجيا، نتيجة لسقوط حطام طائرة بدون طيار على محطة فرعية، تم إيقاف تشغيل المعدات وانقطاع الكهرباء على المستهلكين، وفي المجموع، تُرك 1212 عميلًا بدون كهرباء.

وفي منطقة دونيتسك، تم فصل خط علوي بسبب الأعمال العدائية، ولكن لم يتم قطع إمدادات الطاقة عن المستهلكين بالإضافة إلى ذلك، تم قطع الكهرباء عن 45 تجمعا سكنيا في منطقة خميلنيتسكي و11 تجمعا في منطقة تشيرنيفتسي بسبب الظروف الجوية السيئة.