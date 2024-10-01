ads
الثلاثاء 01 أكتوبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

استشهاد 4 فلسطينيين وإصابة آخرين جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي مبنى سكني في غزة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

استشهد أربعة فلسطينيين وأصيب آخرون، أمس الاثنين، في قصف لطائرات الاحتلال الإسرائيلي على البلدة القديمة لمدينة غزة.

وأفادت مصادر فلسطينية، وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية، بأن 4 مواطنين استشهدوا وأصيب آخرون، خلال قصف لطائرات الاحتلال استهدف مبنى سكنيًا قرب سوق الذهب بالبلدة القديمة لمدينة غزة.

كانت مصادر طبية فلسطينية قد أعلنت ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 41615، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي في السابع من أكتوبر الماضي.

وأضافت المصادر أن حصيلة الإصابات ارتفعت إلى 96359 منذ بدء العدوان، في حين لا يزال آلاف الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، حيث يمنع الاحتلال وصول طواقم الإسعاف والإنقاذ إليهم.

استشهاد أربعة فلسطينيين قصف اسرائيلي غزة قوات الاحتلال الإسرائيلي