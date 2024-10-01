استشهاد 4 فلسطينيين وإصابة آخرين جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي مبنى سكني في غزة

استشهد أربعة فلسطينيين وأصيب آخرون، أمس الاثنين، في قصف لطائرات الاحتلال الإسرائيلي على البلدة القديمة لمدينة غزة.

وأفادت مصادر فلسطينية، وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية، بأن 4 مواطنين استشهدوا وأصيب آخرون، خلال قصف لطائرات الاحتلال استهدف مبنى سكنيًا قرب سوق الذهب بالبلدة القديمة لمدينة غزة.

كانت مصادر طبية فلسطينية قد أعلنت ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 41615، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي في السابع من أكتوبر الماضي.

وأضافت المصادر أن حصيلة الإصابات ارتفعت إلى 96359 منذ بدء العدوان، في حين لا يزال آلاف الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، حيث يمنع الاحتلال وصول طواقم الإسعاف والإنقاذ إليهم.