"المهاجر إلى الغد.. السيد حافظ خمسون عامًا من التجريب في المسرح والرواية" كتاب جديد لـ أحمد الشريف

صدر حديثا كتاب جديد بعنوان "المهاجر إلى الغد.. السيد حافظ خمسون عامًا من التجريب في المسرح والرواية" للناقد المسرحي والفنان أحمد محمد الشريف، عن مركز الوطن العربي للنشر.

يتناول الكتاب مسيرة المؤلف السيد حافظ ورحلته الإبداعية في مجال الكتابة، مع التركيز على تجاربه في تجديد المسرح العربي من حيث الكلمة والمضمون.

يقع الكتاب في 422 صفحة من القطع المتوسط، ويتضمن عددًا من الدراسات النقدية التي تناولت أعمال السيد حافظ المسرحية والسردية.

قسم الناقد أحمد محمد الشريف هذه الأعمال وفقًا لأنواعها المختلفة، مثل المسرح التجريبي، والمسرح التاريخي المستوحى من التراث، والمسرح السياسي، والكوميديا، والمسرح النسوي، ومسرح الطفل.

كما تناول في مجال السرد الأدبي إبداعات السيد حافظ في الرواية والقصة القصيرة، مشيرًا إلى سماتها وملامحها المتنوعة، وما تميزت به من تجريب وتجديد في البنية السردية.

كما خصص المؤلف فصلًا للحديث عن الدراما التلفزيونية التي كتبها السيد حافظ، مستعرضًا مقالات نقدية تناولت هذه الأعمال، وفي الفصل الأخير، تطرق الشريف إلى مسيرة السيد حافظ الصحفية التي بدأت منذ السبعينيات في الصحافة المصرية والعربية، حيث عمل محررًا صحفيًا وتدرج حتى أصبح مديرًا ورئيس تحرير لعدد من المؤسسات الصحفية في مصر والخليج وقبرص وليبيا. وقدّم الكتاب أيضًا مقتطفات من كتاباته الصحفية وآرائه حول المسرح والرواية.

يشار إلى أن الناقد والفنان أحمد محمد الشريف قد فاز من قبل بجائزة أفضل مقال نقدي بالمهرجان القومي للمسرح المصري مرتين، كما صدر له عدة كتب في النقد المسرحي والسيرة الذاتية من مطبوعات المهرجان القومي وهي: فؤاد السيد.. قلب من السماء، ضحكة سعيدة.. الفنان المنتصر بالله، أيوب الفن.. صبري عبد المنعم، الفنان القدير رشدي الشامي.

كما صدرت له مجموعة قصصية بعنوان "الحلم والبحر" عن الهيئة المصرية العامة للكتاب، إضافة لمشاركته في ثمانية كتب نقدية بالمشاركة مع عدد من كبار النقاد والباحثين المصريين والعرب.

وله تحت الطبع كتاب "على خشبة المسرح" بالهيئة المصرية العامة للكتاب، إلى جانب نشر العديد من المقالات والدراسات النقدية والتوثيقية في المجلات الفنية المتخصصة والنشرات الدورية للمهرجانات المسرحية.