"أوتشا": العوائق الإسرائيلية تعرقل استعداداتنا لموسم الأمطار بغزة

الثلاثاء 01/أكتوبر/2024 - 12:21 ص

قال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق المساعدات الإنسانية (أوتشا)، إن منظمات الإغاثة لم تتمكن من القيام بالاستعدادات الكافية لموسم الأمطار في قطاع غزة، بسبب العوائق التي تضعها إسرائيل.

وحذر المكتب في بيان، الإثنين، من أن الأمطار والسيول المحتملة، من شأنها أن تؤدي إلى تفاقم الوضع الصعب في غزة.

وأشار البيان إلى أن ذلك قد يؤدي أيضًا إلى مشاكل صحية ومزيد من النزوح.

وذكر البيان أن هناك حاجة إلى 242 مليون دولار لتنفيذ خطة المساعدات في قطاع غزة.

وشدد أيضا على ضرورة توفير الوقود الكافي والحركة الآمنة من أجل القيام بعمليات المساعدات.

ومنذ السابع من أكتوبر الماضي، تشن إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، حربا مدمرة على غزة خلفت أكثر من 137 ألف شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة.

وفي استهانة بالمجتمع الدولي، تواصل إسرائيل الحرب متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بوقفها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية ولتحسين الوضع الإنساني الكارثي بغزة.