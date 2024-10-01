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الثلاثاء 01 أكتوبر 2024
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رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

غارة إسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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أفادت قناة "سكاي نيوز" عربية في بيروت، مساء الإثنين، بوقوع غارة إسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت.

وأشارت إلى أن الغارة الإسرائيلية استهدفت مبنى في حي الليلكي بالضاحية الجنوبية لبيروت.

وجاءت الغارة الإسرائيلية بعدما دعا الجيش الإسرائيلي، مساء الإثنين، لإخلاء بعض المباني في الضاحية الجنوبية بشكل عاجل.

وطلب الجيش الإسرائيلي من سكان بلدات حدودية في جنوب لبنان إخلاءها، وصدرت تعليمات صارمة لسكان الجليل الأعلى بالبقاء بالقرب من المناطق المحمية.

وقال مراسل "سكاي نيوز عربية" في إسرائيل، إن الحكومة الإسرائيلية المصغّرة وافقت رسميا على عملية برية "محدودة" في لبنان.

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