تعرف على أبرز القرارات الخدمية في دمياط الجديدة

شهدت اليوم القاعة الرئيسية بجهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة، الجلسة الثامنة لمجلس أمناء مدينة دمياط الجديدة فى دورته الحالية (2025/2024) برئاسة الدكتور أسامة حفيلة.

وذلك بحضور الدكتور مهندس محمد خلف الله رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة، ومحمد رمضان غريب وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، وجمال زين العابدين وكيل وزارة التضامن الإجتماعى، والدكتور محمد بدران وكيل وزارة الصحة بدمياط، والدكتور راشد محمد راشد عميد كلية الطب بنين جامعة الأزهر بدمياط الجديدة، بالإضافة إلى وكيل المجلس، والأعضاء عن السكان والمستثمرين، وممثلى الأجهزة التنفيذية والأمنية والخدمية بالمدينة.

وتناول الاجتماع مناقشة موضوعات عدة جاء في مقدمتها الدفع بتدعيم بعض الخدمات التي تساهم في تحقيق متطلبات عاجلة للسكان في المرحلة الحالية والمستقبلية بمدينة دمياط الجديدة.

واستهل رئيس المجلس الاجتماع بالترحيب بالحضور، والتصديق على محضر الجلسة السابقة، ثم انتقل المجلس لمناقشة وعرض أبرز الموضوعات والقضايا والأنشطة بجدول الأعمال، أبرزها ملفات الأمن و التعليم والصحة، والخدمات المقدمة التى تهتم برفع جودة الحياة لسكان مدينة دمياط الجديدة.

فى مجال الخدمات الأمنية وافق مجلس الأمناء على تقديم دعم من حساب المجلس، لزوم دعم منظومة كاميرات المراقبة بالمدينة، وزيادة ودعم عدد الكاميرات واستحداث أماكن جديدة لتغطية كافة نقاط الضعف لتأمين جميع أنحاء المدينة، استعدادا لإعلان مدينة دمياط الجديدة مغطاة بكاملها بمنظومة كاميرات المراقبة.

من جانبه أعرب الرائد محمود كمال رئيس مباحث قسم شرطة دمياط الجديدة، عن شكره لمجلس الأمناء ودعمه القوى لمنظومة كاميرات المراقبة، التى أصبح لا غنى عنها لتعويض النقص الشديد فى القوة البشرية وعدد أفراد الأمن، والتى ساهمت بشكل فعال فى الحد من الجرائم، وساعدت فى سهولة تتبع والوصول للخارجين عن القانون وضبطهم .

فى مجال الصحة تم مناقشة موضوع تطوير قسم الاستقبال بمستشفى الأزهر بالمدينة، حيث أثني رئيس المجلس ورئيس الجهاز، على الدور المجتمعى والحيوى الملموس، الذى تقوم به مستشفى الأزهر فى خدمة سكان المدينة وروادها والمحافظات المجاورة، حيث تعمل بكامل طاقتها على مدار الـ24 ساعة طوال أيام العام .

وفي السياق ذاته، أشاد الدكتور راشد محمد راشد عميد كلية الطب بنين جامعة الأزهر بدمياط، بالدعم المحوري واللوجيستى من مجلس الأمناء وجهاز المدينة لمستشفي الأزهر، من معدات وأدوات وأجهزة ومستلزمات طبية، لضمان استمرار تقديم كافة الخدمات الصحية لسكان المدينة والمترددين عليها، مؤكدا أنه قبل البدء في تنفيذ أعمال تطوير قسم الإستقبال بمستشفى الأزهر، سيتم التنسيق مع كافة قطاعات الدولة (مديرية الصحة بدمياط، مجلس الأمناء، جهاز المدينة، هيئة الإسعاف.. إلخ ) لضمان استمرار تقديم الخدمة لمستحقيها خاصة حالات الحوادث والطوارئ، لافتا إلى أنه سيتم قريبا وضع حجر الأساس لإنشاء بنك دم إقليمى، بالاستعانة بجهود مجلس الأمناء والجهاز والمطورين العقاريين ورجال الأعمال بالمدينة.

من جانبه أشاد الدكتور محمد بدران وكيل وزارة الصحة بدمياط، بالدعم اللا محدود وجهود الجهاز فى دعم المنظومة الصحية بالمدينة، مضيفا أنه استجابة لمطالب مجلس الأمناء، سيتم توفير أطباء، لإعادة تشغيل عيادات الأنف والأذن والحنجرة والمسالك، التي قام المجلس بتجهيزها وتوفير مستلزماتها، ولو بشكل جزئي خلال الفترة القادمة، مؤكدًا مد يد العون والتعاون مع مستشفى الأزهر بدمياط الجديدة، لتقديم خدمات طبية تليق بسكان المدينة وروادها.

ومع بدءالعام الدراسي الجديد (2025/2024)، وحيث إعتاد المجلس على دعم الإدارة والمدارس الحكومية العاملة بالمدينة، وافق المجلس على إعادة ما كان يقوم به سابقا قبل التوقف بسبب أزمة كورونا، وتقديم الدعم للأنشطة الرياضية والثقافية والفنية بمدارس المدينة، بالتنسيق والتعاون مع مديرية التربية والتعليم بدمياط.

فى سياق متصل، أوضح وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، أنه وعد وأوفى بإنخفاض كثافة الفصول لتصل إلى 42 طالب في الفصل الواحد، وعدم وجود فترة مسائية بأى مدرسة بالمدينة، لتوفير بيئة تعليمية حقيقية.

من جانبهم أشادا رئيس المجلس ورئيس الجهاز، بالطفرة الحقيقية، التي شهدتها العملية التعليمية بمحافظة دمياط بصفة عامة، ومدينة دمياط الجديدة بصفة خاصة، منذ تولى وكيل الوزارة مهام عمله،متمنيين دوام التوفيق والسداد خلال العام الدراسي الجديد.

فى مجال خدمات المرور أشادا رئيس المجلس ورئيس الجهاز، بالمجهود الكبير المبذول والملموس من سكان المدينة وروادها، للرائد أحمد بليغ العناني رئيس وحدة مرور دمياط الجديدة، منذ توليه المسئولية، حيث قام بتنظيم عدة حملات مكبرة بالمدينة، أسفرت عن ضبط العديد من المخالفات المرورية المتنوعة، وضبط عدد كبير من الدراجات النارية، والتروسيكيلات والتوك توك ، سيارات التاكسي والسيرفيس المخالفين،بخلاف السيارات الملاكى التى تحدث ضوضاء وأصوات مزعجة.

أكد مجلس الأمناء، إنطلاق بطولة كرة القدم الشاطئية على كأس المهندس شريف الشربينى وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ،خلال فترة الاحتفال بإنتصارات أكتوبر، بين سكان المدينة، على ملاعب الشاطىء الخاص بالمجلس "لابلاج "، لتكون نواة لبطولة سنوية باسم دمياط الجديدة، وتشارك فيها فرق من مدن أخرى تابعة للهيئة، تحت رعاية مجلس أمناء المدينة.

كما وافق المجلس على رصد مكافأت وجوائز مادية وعينية للفائزين والمميزين بالبطولة، وذلك في ضوء توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، برعاية الشباب والاهتمام والعناية بالصحة العامة، وغرس وترسيخ المفاهيم الصحيحة للنشاط الرياضى، ونشر الوعي والثقافة الرياضية بين الشباب، وتعزيز قيم التنافس الشريف، وبناء صداقات وعلاقات إجتماعية بين الشباب.

كما ناقش مجلس الأمناء، أيضًا مبادرة مدينة دمياط الجديدة( هادئة، أمنة، منضبطة، نظيفة )، وهى الفكرة الأساسية التى من خلالها تم تخطيط وإنشاء المدينة، من خلال تضافر جهود كافة الجهات المعنية، للوصول إلى الهدف المطلوب.

وفي سياق متصل، قدم الدكتور محمد أنور العرابى وكيل المجلس، عرض تقديمى تفصيلي، بالأفكار والمقترحات لتطوير المدينة وتنميتها لتصبح أول مدينة من مدن الجيل الأول المطورة، لتنافس مدن الجيل الرابع.

من جانبهم، تقدم ممثلى الأجهزة التنفيذية والأمنية والخدمية بالمدينة، بالشكر والتقدير، لما يبذله المجلس والجهاز، من مجهودات ملموسة فى المدينة، وحرصهما على توفير كافة الخدمات الضرورية اللازمة لجودة الحياة لسكان مدينة دمياط الجديدة.

وفي ختام الجلسة قدم الدكتور أسامة حفيلة رئيس مجلس أمناء الأمناء، الشكر والتقدير لرئيس الجهاز، وممثلى الأجهزة التنفيذية والأمنية والخدمية بالمدينة، على التعاون المثمر والبناء، لتنفيذ الخطة التنموية بمدينة دمياط الجديدة.