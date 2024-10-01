اليوم.. مجلس النواب يفتتح أولى جلسات دور الانعقاد الخامس

يعقد مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، جلسته الافتتاحية لدور الانعقاد العادي الخامس من الفصل التشريعي الثاني اليوم الثلاثاء، وذلك في ضوء صدور قرار رئيس الجمهورية رقم 411 لسنة 2024 بدعوة مجلس النواب للانعقاد.

حيث من المقرر أن يعقد جدول أعمال الجلسات الافتتاحية لدور الانعقاد العادي الخامس يومي الثلاثاء والأربعاء القادمين.

ويحدد المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، خلال جلسة غد الثلاثاء، موعد تلقي الرغبات في تعديل عضوية اللجان النوعية لمن يرغب من النواب.

كما يعقد المجلس 3 جلسات يوم الأربعاء، يعلن خلالها المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس قوائم تشكيل اللجان النوعية، وسيتم فتح الباب لتلقي الاقتراحات والاعتراضات على تشكيل قوائم اللجان النوعية.

أما الجلسة الثانية، يعلن خلالها المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس القوائم النهائية لتشكيل اللجان النوعية، ويدعو اللجان لانتخاب هيئات مكاتبها.

بينما الجلسة الثالثة، يعلن خلالها المستشار الدكتور رئيس المجلس نتيجة انتخابات هيئات مكاتب اللجان النوعية لدور الانعقاد الخامس.