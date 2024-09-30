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الثلاثاء 01 أكتوبر 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة البرلمان

احذر.. 100 جنيه غرامة التدخين في المواصلات العامة

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
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حدد قانون الوقاية من أضرار التدخين رقم 52 لسنة 1981 وتعديلاته عقوبة التدخين داخل المنشآت والمصالح الحكومية.
 

وفيما يلي تستعرض “البوابة نيوز”، المواد الخاصة بمنع التدخين في وسائل النقل العام وكذلك العقوبة المقرر حال عدم الالتزام بالقانون .


وحظر القانون التدخين نهائيا بكافة صوره في مختلف المنشآت الصحية والتعليمية والمصالح الحكومية والنوادي الرياضية والاجتماعية ومراكز الشباب والزم المدير المسئول عن هذه الأماكن باتخاذ الإجراءات الكفيلة  بمنع التدخين فيها التدخين و يعاقب عن إخلاله بهذا الالتزام .

ونصت المادة 87 على أن "يعاقب بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على عشرون ألف جنيه في حالة عدم التزام المدير المسئول عن المنشأة بمنع التدخين في الأماكن العامة المغلقة، ويعاقب بغرامة لا تقل عن خمسين جنيه ولا تزيد على مائة جنيه كل من يدخن في وسائل النقل العام بالمخالفة لحكم الفقرة الثانية من المادة المشار إليها وفى حالة العودة تكون العقوبة الحبس والغرامة المنصوص عليها في الفقرة السابقة.

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