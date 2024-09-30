احتفال القدّيس جيروم

ترأس مساءَ اليوم 30 ديسمبر 2024، المطران الأنبا توماس عدلي مطران (الجيزة وضواحيها) القدَّاسَ الإلهيّ بإكليريكيَّة القدّيس لاون الكبير، احتفالًا بعيد القدّيس جيروم.

وشاركه في الصّلاة الأنبا مرقص وليم مطران القوصية قسقام، والأب روماني فوزي، مدير الكُلّيّة وعددٌ من الكهنة، والأخوة الرّهبان.



وألقى كلمة روحيّة عميقة حول إنجاز القدّيس جيروم وما أجراه من ترجمة ولا سيّما تفسيرات الكتاب المقدّس. وتناول نيافته مفهوم عمل الرّوح القدّس وفاعليته حول مفهوم الإلهام، وقوّة تأثير كلمة الله في شخص الكاهن الّتي يعلنها للجميع بلا انقطاع.

واختتم الأب المطران بتقدّمة صلاة لأجل تفعيل روح الإلهام ووحي الله لكلّ العَاملين في حقل كلمته.

كما قدّم الأب روماني شكرًا وافرًا لنيافتهم على حضورهم الكريم ومشاركتهم الاحتفال، ولإهدائهم هدية تذكاريّة لجميع الحضور الكرام.