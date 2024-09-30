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الإثنين 30 سبتمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

السيطرة علي حريق شب في شقة بالمطرية

أرشيفية
أرشيفية
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تمكنت قوات الحماية المدنية بالقاهرة، من السيطرة علي حريق شب في شقة سكنية بمنطقة المطرية بمحافظة القاهرة، وتمكن رجال الإطفاء من السيطرة علي النيران وإخمادها دون وقوع خسائر بشرية.
 

وردت إشارة من غرقة عمليات النجدة للحماية المدنية بالقاهرة، مفادها نشوب حريق في شقة سكنية بمنطقة المطرية.

وانتقل رجال الحماية المدنية لموقع الحريق بالاشتراك مع رجال الحي، وأمكن فرض كردون أمني بمحيط موقع النيران، ومنع خطر امتدادها للعقارات المجاورة، وأمكن السيطرة علي النيران.

ويستمع فريق من رجال المباحث لأقوال شهود العيان لكشف ملابسات الحادث وأسبابه.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتباشر النيابة التحقيقات.

الحماية المدنية السيطرة على حريق حريق في شقة سيطرة على النيران