الموافقة على تشغيل خدمة إصدار شهادات القيد الإلكتروني يوم السبت بالإسماعيلية

قرر اللواء طيار أ.ح أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، الموافقة على تشغيل خدمة إصدار شهادات القيد الإلكتروني (كعب العمل) يوم السبت، من الساعة الثامنة صباحًا حتى الساعة الثانية ظهرًا، كيومِ عملٍ إضافيٍّ لمديرية العمل بالإسماعيلية؛ وذلك تيسيرًا على المواطنين.

ومن جانبه صرح حسن رداد مدير مديرية العمل بمحافظة الإسماعيلية، أنه في إطار التحول الرقمي الذي تشهده البلاد، تم تفعيل إمكانية قيام المواطن (طالب الخدمة) بالتسجيل الإلكتروني على موقع وزارة العمل ومنصة مصر الرقمية، حيث يقوم المواطن بتسجيل بياناته على الموقع الإلكتروني، ومن ثم التوجه إلى مقر المديرية لتقديم مستنداته للمراجعة والطباعة، فقط عن طريق الرقم القومي؛ تيسيرًا وتسهيلًا على المواطنين وتقليل الوقت المستغرق لتقديم الخدمة.

ويأتي ذلك تنفيذًا لجهود الدولة في تطبيق التحول الرقمي والتسهيل على المواطنين والتيسير عليهم، وفي ضوء حرص محافظ الإسماعيلية على الارتقاء بمستوى الخدمات الجماهيرية لأبناء المحافظة.