المبعوث الأمريكي لليبيا: المشاورات مع مصر تعكس دورها المهم لحل الأزمة

قال السفير ريتشارد نولاند المبعوث الأمريكي لليبيا، إن المشاورات مع مصر في هذا الأسبوع تعكس الدور المهم الذي تلعبه مصر في معالجة الأزمة السياسية في ليبيا، ومن الأمور المهمة أن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في القاهرة، حيث سيتم مناقشة القضايا الثنائية، بالإضافة إلى القضايا الإقليمية.

وأضاف «نولاند»، في لقاء خاص مع الإعلامية أمل مضهج، عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، :«فيما يتعلق بالوضع في ليبيا.. لابد أن نعلم أن هذا الوضع ليس وليد الأمس أو اليوم وما نشهده الآن في ليبيا هو نتيجة 24 عامًا من الدكتاتورية وما يزيد عن 10 سنوات من الصراع الداخلي وتدخل بعض الجهات الخارجية وأشخاص ذوي نفوذ داخل ليبيا».

وتابع: «في الآونة الأخيرة شهدنا سلسلة من التحركات الأحادية التي أدت إلى أزمة جديدة وهي إقالة محافظ البنك المركزي إضافة إلى الأزمة الحالية»، موضحًا أن هذا جعل ليبيا في موقف قد يؤدي إلى عزل البنك المركزي عن المجتمع المالي الدولي، والذي قد يؤثر بشكل كبي على الرخاء الاقتصادي للمواطنين الليبيين.

