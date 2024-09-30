رسميًا.. شوقي غريب مديرًا فنيًا للإسماعيلي للموسم الجديد

قرر مجلس إدارة النادي الإسماعيلي، برئاسة المهندس نصر أبو الحسن، تعيين الكابتن شوقي غريب، مديرًا فنيًا لفريق الكرة الأول بالنادي، لموسم 2024 / 2025، على أن يقوم الكابتن شوقي غريب، بتشكيل جهازه المعاون



واجتمع مجلس إدارة نادي الإسماعيلى برئاسة المهندس نصر أبو الحسن، وجرى الاستقرار على تعيين شوقى غريب مدرب المقاولون ومنتخب مصر السابق، ليكون مديرا فنيا جديدا للدراويش خلفا لإيهاب جلال.

وجرى الاستقرار علي غريب من مجلس إدارة الإسماعيلى، خلال اجتماع اليوم، الذي عقد لمناقشة اختيار مدير فنى جديد للفريق، وكانت كل الآراء نحو تعيين شوقى غريب فى القيادة الفنية للإسماعيلى وذلك لخبراته القوية.

ويستعد الاسماعيلي بمباريات ودية قوية استعدادا للموسم الكروي الجديد.