الأمم المتحدة توجه نداء عاجلا بشأن قوات اليونيفيل على حدود لبنان

أعلن متحدث باسم الأمم المتحدة، اليوم الاثنين، أن قوات اليونيفيل في لبنان غير قادرة على القيام بدوريات بسبب الأحداث الجارية.

وفي سياق متصل، أفادت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية بأن أي تحرك بري من قبل إسرائيل نحو لبنان سيُعد تصعيدًا خطيرًا قد يؤثر على المنطقة بأكملها.



وأشارت الصحيفة إلى أن الولايات المتحدة وبعض الدول العربية تدعو باستمرار إلى إيجاد حلول دبلوماسية للأزمة الحالية، محذرة من أن التصعيد العسكري قد يؤدي إلى اندلاع نزاع إقليمي أوسع.

وتطرقت الصحيفة إلى أن إسرائيل نفذت خلال نهاية الأسبوع الماضي غارات على الضاحية الجنوبية في بيروت، حيث استهدفت مواقع تابعة لحزب الله، وواصلت الهجمات اليوم أيضًا، مستهدفة مبنى سكنيًا من 11 طابقًا في منطقة مزدحمة شمال الضاحية.