ads
الإثنين 30 سبتمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

لفتة إنسانية.. الحماية المدنية بالفيوم تنقذ القطة "بوسي" من الموت

الحماية المدنية
الحماية المدنية تنقذ قطة عالقة ببرج سكن في الفيوم
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

في استجابة إنسانية فورية، نجحت قوات الحماية المدنية في إنقاذ "قطة" محتجزه بأحد العقارات بدائرة قسم أول الفيوم، وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لتفعيل كافة التدابير اللازمة للتعامل والإستجابة الفورية مع كافة البلاغات والحوادث.


حيث أنقذ رجال الحماية المدنية بمحافظة الفيوم، قطة عالقة بالطابق الخامس لعقار سكني ببرج بناحية شارع المطحن دائرة قسم أول الفيوم بإستخدام سلم هيدروليكى وتسليمها لصاحبتها.

كان قد تبلغ للعميد حسن أبو عقرب مأمور قسم شرطة أول الفيوم بمديرية أمن الفيوم من (إحدى السيدات – مقيمة بدائرة القسم) بإحتجاز القطة خاصتها بأحد الشقق الكائنة بالعقار محل سكنها.

ومن جانبها تلقت غرفة عمليات النجدة، تلقت بلاغا  من قسم أول الفيوم يفيد بإستغاثة سيدة بإنقاذ القطة خاصتها عالقة من أعلى سطح برج سكني بناحية شارع المحطن وعلى الفور انتقل رجال الحماية المدنية إلى المكان، بإشراف العميد محمد ماجد مدير الحماية المدنية بالفيوم.

وجرى الدفع بسلم هيدروليكي لإنزالها وإنقاذ القطة بوسي، وأثناء وصولهم إلى مكان البلاغ تم التعامل مع القطة وإنقاذها وتسليمها إلى السيدة التي تملكها وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.


ولاقى سرعة انتقال القوات استحسان السيدة وتقدمت بالشكر لرجال الشرطة على رأسهم اللواء أحمد عزت مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، ولرجال الحماية المدنية، لما بذلوه من جهد لإنقاذ القطة خاصتها.

9e7618ab-3870-46ae-924e-230033757aad
9e7618ab-3870-46ae-924e-230033757aad
66ad7cb6-ba99-4b7a-b296-b96bf91b1774
66ad7cb6-ba99-4b7a-b296-b96bf91b1774
6184d95c-7284-439b-b8d5-62b8583bd821
6184d95c-7284-439b-b8d5-62b8583bd821
021737ec-e5e8-4599-8fe2-cc27c4880a98
021737ec-e5e8-4599-8fe2-cc27c4880a98
لفتة إنسانية لرجال الحماية المدنية قسم أول الفيوم إحتجاز قطة ببرج سكني انقاذ قطة عالقة الحماية المدنية في الفيوم