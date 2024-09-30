لفتة إنسانية.. الحماية المدنية بالفيوم تنقذ القطة "بوسي" من الموت

في استجابة إنسانية فورية، نجحت قوات الحماية المدنية في إنقاذ "قطة" محتجزه بأحد العقارات بدائرة قسم أول الفيوم، وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لتفعيل كافة التدابير اللازمة للتعامل والإستجابة الفورية مع كافة البلاغات والحوادث.



حيث أنقذ رجال الحماية المدنية بمحافظة الفيوم، قطة عالقة بالطابق الخامس لعقار سكني ببرج بناحية شارع المطحن دائرة قسم أول الفيوم بإستخدام سلم هيدروليكى وتسليمها لصاحبتها.

كان قد تبلغ للعميد حسن أبو عقرب مأمور قسم شرطة أول الفيوم بمديرية أمن الفيوم من (إحدى السيدات – مقيمة بدائرة القسم) بإحتجاز القطة خاصتها بأحد الشقق الكائنة بالعقار محل سكنها.

ومن جانبها تلقت غرفة عمليات النجدة، تلقت بلاغا من قسم أول الفيوم يفيد بإستغاثة سيدة بإنقاذ القطة خاصتها عالقة من أعلى سطح برج سكني بناحية شارع المحطن وعلى الفور انتقل رجال الحماية المدنية إلى المكان، بإشراف العميد محمد ماجد مدير الحماية المدنية بالفيوم.

وجرى الدفع بسلم هيدروليكي لإنزالها وإنقاذ القطة بوسي، وأثناء وصولهم إلى مكان البلاغ تم التعامل مع القطة وإنقاذها وتسليمها إلى السيدة التي تملكها وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.



ولاقى سرعة انتقال القوات استحسان السيدة وتقدمت بالشكر لرجال الشرطة على رأسهم اللواء أحمد عزت مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، ولرجال الحماية المدنية، لما بذلوه من جهد لإنقاذ القطة خاصتها.

9e7618ab-3870-46ae-924e-230033757aad

66ad7cb6-ba99-4b7a-b296-b96bf91b1774

6184d95c-7284-439b-b8d5-62b8583bd821