أكدت مصادر عسكرية لبنانية للقاهرة الإخبارية، أنه لا صحة للمعلومات عن انسحاب الجيش إلى مسافة 5 كيلومترات إنما إعادة تمركز للعناصر المنتشرة عند نقاط حدودية إلى مراكز أكبر، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في خبر عاجل.
وقبل قليل، شن الاحتلال الإسرائيلي غارات جوية عنيفة على مناطق المحمودية ووادي برغز ومجرى الليطاني.
فضائيات
مصادر عسكرية لبنانية: لا صحة لانسحاب الجيش إلى مسافة 5 كيلومترات
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أكدت مصادر عسكرية لبنانية للقاهرة الإخبارية، أنه لا صحة للمعلومات عن انسحاب الجيش إلى مسافة 5 كيلومترات إنما إعادة تمركز للعناصر المنتشرة عند نقاط حدودية إلى مراكز أكبر، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في خبر عاجل.
أكدت مصادر عسكرية لبنانية للقاهرة الإخبارية، أنه لا صحة للمعلومات عن انسحاب الجيش إلى مسافة 5 كيلومترات إنما إعادة تمركز للعناصر المنتشرة عند نقاط حدودية إلى مراكز أكبر، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في خبر عاجل.