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الإثنين 30 سبتمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

سلطات الاحتلال تصدر تعليمات صارمة للمستوطنين في الجليل الأعلى

صواريخ
صواريخ
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أفادت وسائل إعلام عبرية، اليوم الاثنين، أن سلطات الاحتلال أصدرت تعليمات صارمة لسكان الجليل الأعلى بالبقاء بالقرب من المناطق المحصنة.

وكان أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف جالانت، أن هناك مرحلة جديدة من العمليات العسكرية ضد حزب الله على وشك الانطلاق، مشيرًا إلى أن هذا التطور العسكري سيحدث قريبًا.

جالانت أوضح في تصريحاته، التي نُقلت عن صحيفة تايمز أوف إسرائيل، أن الخطوة المقبلة في هذه الحرب ستكون حاسمة، كما أشار إلى تقارير تتحدث عن نوايا إسرائيلية لشن عملية برية داخل الأراضي اللبنانية.


وأكد جالانت أن هذه الخطوات تهدف في نهاية المطاف إلى تحقيق الاستقرار في المناطق الشمالية لإسرائيل، بحيث يتمكن السكان الذين تم إجلاؤهم من العودة إلى منازلهم بعد انتهاء العمليات العسكرية.

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