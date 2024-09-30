محافظ البحيرة تتابع جهود الوحدات المحلية فى مواجهة حرق قش الأرز

أجرت الدكتورة چاكلين عازر، محافظ البحيرة، جولة مفاجئة على الطريق الزراعي وبنطاق مراكز دمنهور وشبراخيت والرحمانية وايتاي البارود، وذلك لمتابعة جهود الوحدات المحلية وحملاتها الميدانية التي تستهدف مجابهة حرق قش الأرز والقضاء على ظاهرة السحابة السوداء، وذلك بحضور كامل غطاس - السكرتير العام المساعد للمحافظة، على دومة، مدير جهاز شئون البيئة بالمحافظة.

ضمن خطة الدولة للقضاء علي ظاهرة السحابة السوداء والحد من نوبات التلوث الحادة الناتجة عنها والارتقاء بجودة حياة وصحة المواطنين من خلال جهود وزارات التنمية المحلية والبيئة والزراعة.

وأشارت محافظ البحيرة، إلي أن ظاهرة حرق قش الأرز لها آثار سلبية على البيئة وصحة المواطنين، مؤكدة أنه سيتم أولا بأول متابعة جهود الوحدات المحلية فى ضبط أي مخالفات متعلقة بحرق قش الأرز وذلك بالتزامن مع موسم حصاد الأرز، مشيرة إلى أنه سيتم تطبيق القانون على المخالفين وتحرير المحاضر اللازمة لهم، كما تم خلال الجولة تحرير محضر لصاحب فاخورة للعمل خارج مواعيد العمل الرسمية.

وشددت المحافظ، على تكثيف حملات التوعية للحفاظ على البيئة، وتوعية المزارعين بكيفية تدوير قش الأرز، وتنفيذ ندوات لتعريفهم بالمخاطر الناتجة عن الحرق والفوائد التي تعود على البيئة والإنسان والحيوان من تدويره والاستفادة منه إقتصاديا، والتركيز على الدور التوعوي من خلال «الوحدات المحلية، والصحية، والجمعيات الزراعية، والنوادي، ومراكز الشباب»، وغيرها من المواقع الخدمية، لتوعية المواطنين بالحفاظ على البيئة، وتوعية المزارعين بتجنب حرق قش الأرز، والإضرار بالبيئة، لافتة إلى أنّه يتم اتخاذ عدة إجراءات مشددة لمنع حرق قش الأرز ومكافحة السحابة السوداء وتشجيع المواطنين نحو الاستفادة من قش الأرز بمحافظة البحيرة.

محافظ البحيرة تناشد المزراعين بعدم حرق قش الأرز

وخلال جولتها بمركز شبراخيت، وجهت الدكتورة چاكلين عازر، بتطهير ترعة ساحل مرقص، بالإضافة إلي تكثيف أعمال النظافة ورفع الاشغالات والمواقف العشوائية والحفاظ على المظهر الجمالى والحضارى للمركز، والعمل على ضمان تقديم أفضل الخدمات للمواطنين وذلك تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية.

وناشدت محافظ البحيرة، أبناء المحافظة من المزارعين مع بداية موسم حصاد الأرز لعام 2024 بتعظيم الإستفادة من قش الأرز وباقى المخلفات الزراعية والتي تعد بمثابة ثروة وقيمة إضافية إذا ما أحسن استخدامها، مشيرة إلى أنه تم صدور قرار رقم 42 لسنة 2024 والذي يضع ضوابط وقف وتشغيل لكافة الأنشطة الصناعية الملوثة للهواء، وكلفت سيادتها كافة الجهات التنفيذية والرقابية والدعوية ومنظمات المجتمع المدنى والمجلس القومى للمرأة بتكثيف حملات التوعية بالتزامن مع موسم الحصاد للتعريف بأضرار الحرق المكشوف والفرص الإستثمارية الهائلة التي يتيحها التعامل الأمثل مع تلك المخلفات.