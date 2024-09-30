للمرة الأولى.. مجلس عائلات عاصمة محافظة كفر الشيخ يجتمع مع المحافظ

للمرة الأولى وفي خطوة فريدة من نوعها، استقبل اللواء دكتور علاء عبدالمعطي، محافظ كفرالشيخ، اليوم الإثنين، مجلس عائلات مدينة كفرالشيخ، بمكتبه بديوان عام المحافظة، بحضور الدكتور عمرو البشبيشي، نائب محافظ كفرالشيخ.

أشاد مجلس عائلات كفرالشيخ، المكون من رؤس العائلات الكبري بمدينة كفرالشيخ، بالجهود المبذولة في نقل الباعة الجائلين من شارع بورسعيد والمزلقان الأوسط وتسكينهم بالسوق الحضري المطور، وتوفير الخدمات الأساسية بالسوق المطور، فضلاً عن تحسين الخدمات والمرافق المقدمة للمواطنين.

وكان محافظ كفرالشيخ، قد قام مطلع هذا الاسبوع، بنقل المئات من الباعة الجائلين، في نطاق منطقة المزلقان الوسطاني وشارع بورسعيد ، ومنطقة سيدي مبارك وشارع مدرسة الصنايع، إلي السوق الحضري المطور بشرق وغرب المدينة، علي أن يتم نقل سوق الخميس بالقرب من سوق الماشية خلف منطقة ترعة روينه.