محافظ جنوب سيناء يلتقي الوفد الممثل لشركة المقاولون العرب

عقد الدكتور خالد مبارك محافظ جنوب سيناء، اجتماعا، مع المهندس رمزى مصطفى رئيس قطاع القناة وسيناء، عضو مجلس تنفيذي شركة المقاولون العرب، والمهندس السيد الشحات مدير فرع سيناء.

وقد أبلغ رئيس القطاع تحيات المهندس أحمد العصار رئيس مجلس الاداره للمحافظ والرغبة فى زيادة مشاركة الشركه فى النهضه العمرانيه والتنموية الكبيرة بالمحافظة، والتي تحدث حاليا في ظل توجيهات رئيس الجمهورية.

وقد أعرب المحافظ عن تقديره لشركة المقاولون العرب، مؤكداً على الخبرة الواسعة التي تمتلكها الشركة فى مجال التشييد والبناء.

واستعرض المحافظ مع الحضور سبل التعاون بين محافظة جنوب سيناء وشركة المقاولون العرب ، مؤكدا على ترحيبه الكامل بزيادة فرص التعاون مع الشركة للمساهمة فى النهضة العمرانية بالمحافظة، خاصة مع تقسيم المحافظة الى قطاعات تنموية مما يوفر استراتيجية تنموية استثمارية استرشادية واعدة على ارض المحافظة.