محافظ جنوب سيناء يعقد اجتماعا لتحسين آليات توفير مياه الشرب وري الزراعات

عقد الدكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، اجتماعاً عاجلا، بحضور رئيس قطاع مياه الشرب والصرف الصحي، ورئيس مدينة شرم الشيخ والمختصين، بمكتبه بمدينة شرم الشيخ، وذلك لبحث تحسين اليات توفير مياه الشرب وري الزراعات والمساحات الخضراء بمدينة شرم الشيخ، وذلك في إطار توجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ، بشأن توفير وتحسين ورفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وخلال الاجتماع ناقش المحافظ مع المختصين خطط توفير مشروعات مياه الشرب علي مستوى مدن المحافظة، ومقترحات وسبل توفير المياه للزراعات والمساحات الخضراء وخاصة ممشي السلام السياحي والحديقة المركزية بمدينة شرم الشيخ.

كما تم خلال اللقاء بحث عدد من المشروعات التي تم الانتهاء منها و الجاهزة للافتتاح، والجاري تنفيذها و المخطط لها بهذا المجال،

وأشار محافظ جنوب سيناء الى أن المساحات الخضراء، ليس هدفًا جماليًا فقط لكنها حق الأجيال القادمة، كونها أحد أهم عناصر البيئة الطبيعية، وعنصر أساسي للاستدامة البيئية، وفي اطار الحفاظ علي مدينة شرم الشيخ خضراء صديقة للبيئة،

وشدد المحافظ على ضرورة الحفاظ على ماتم ضخة من استثمارات في البنية التحتية بتوجيهات رئاسية ،

وكذا أهمية التعاون بين جميع الجهات المعنية منها شركة مياه الشرب والهيئة القومية لمياه الشرب والمحافظة، للحفاظ علي توفير الخدمة وحماية المكتسبات، وضرورة الحفاظ عليها واستدامتها وإجراء كافة اعمال الصيانة الدورية بها عن طريق التعاقد مع شركات مسؤولة للقيام بتلك الأعمال سواء صيانة المباني والاعمال الميكانيكية او الزراعات والمساحات الخضراء.