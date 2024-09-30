تطهير غرف تصريف الأمطار بمدينة العريش استعدادا لفصل الشتاء

أطلق مجلس مدينة العريش فعاليات الاستعداد لموسم الشتاء المرتقب بتنفيذ الاجراءات السنوية المعتادة لمواجة موسم سقوط الامطار بمدينة العريش من خلال حملة لتطهير غرف تصريف الامطار بناءا علي توجيهات اللواء خالد مجاور محافظ شمال سيناء بشأن متابعه الأعمال بمدينة العريش والحرص علي مصلحة المواطنين.

وقد أصدر اللواء أسامة احمد عَفش رئيس مركز ومدينة العريش اليوم الاثنين تعليماته لإدارة الأزمات والكوارث بمجلس مدينة العريش بتطهير غرف تصريف الأمطار بمدينة العريش حيث تم تطهير محيط مسجد النصر بشارع 23 يوليو للاستعداد لدخول فصل الشتاء وموسم هطول الأمطار.

كما أصدر اللواء اسامه احمد عَفش رئيس مركزومدينة العريش تعليماته لسكرتير عام المجلس وادارة المتابعة والإدارة الهندسية وادارة تحسين البيئة والأشغالات والعلاقات العامه، بشأن تجهيز النصب التذكاري للجندي المجهول بمدينة العريش بجوار ديوان عام المحافظة استعداداً لاحتفالات حرب اكتوبر المجيدة .