محافظ دمياط يناقش الخطة الاستثمارية للعام الجاري

ترأس الدكتور أيمن الشهابى محافظ دمياط، اليوم، الاثنين، اجتماعًا لمناقشة مقترحات الوحدات المحلية للمراكز والمدن للخطة الاستثمارية للعام المالى القادم ٢٠٢٥ /٢٠٢٦ ، جاء بحضور المهندسة شيماء الصديق نائب محافظ دمياط و اللواء محمد همام سكرتير عام المحافظة و اللواء مجدى الوصيف السكرتير العام المساعد و مدير عام الشئون المالية والإدارية بالمحافظة و رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن.

وخلال الاجتماع، استعرض رؤساء الوحدات المحلية خططهم للمشروعات المختلفة بقطاعات الرصف ورفع كفاءة الطرق والحماية المدنية والمعدات ومهام الانارة و غيرها من القطاعات، لادراجهم بالخطة الاستثمارية وفقًا للأهمية والأولوليات، حيث بحث " المحافظ " موقف تلك المقترحات و المقايسات المبدئية لبعض من المشروعات المقترحة ، كما ناقش موقف مشروعات الرصف المقترح تنفيذها بعد التأكد من الانتهاء من أعمال المرافق بها ، وكذلك احتياجات الوحدات المحلية من معدات.

وفى هذا السياق، وجه " الدكتور أيمن الشهابى " بإعداد حصر واضح ودقيق بمعدات كل وحدة محلية لتحديد حالة المعدات و ما يحتاج إلى تنفيذ صيانة ، و بناءًا عليه يتم تحديد الاحتياجات المقرر ادارجها بالخطة الجديدة ، وبحث " محافظ دمياط" أيضًا موقف مشروعات الصرف الصحي والمياه ، تمهيدًا للتنسيق مع الجهات المعنية بها لدراسة خطط التنفيذ نظرًا لأهمية هذين القطاعين بمنظومة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وقد أوضح " المحافظ " أن هذا الاجتماع يأتى فى إطار خطة المحافظة لوضع خطة محددة يتشارك بها كافة الجهات ، لتحديد اهم المشروعات والخدمات المطلوب تنفيذها ، لتحقيق طفرة تنموية جديدة بكافة المناطق والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

كما أشاد بالمخطط المستهدف تنفيذه فى هذا الإطار لتدريب مدربين وتأهيلهم لتدريب الشباب حول كيفية إعداد خطة عمل لمشروع صغير أو متناهى الصغر ، والتعريف بالخدمات المالية وغير المالية التى يقدمها الجهاز ، والذى جاء فى إطار البروتوكول الموقع بين الجهاز والمنطقة.

وتوجه " المحافظ " بالشكر إلى منظمة العمل الدولية و جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر و شركة ميثانكس على هذه المجهود ، وأكد دعم المحافظة الكامل لخطط المشروع لتحقيق الأهداف الرامية نحو دعم وتنمية الشباب بالمحافظ.