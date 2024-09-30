مهرجانات مصر تنتصر للفن والإبداع

تقرير يكتبه: عزت البنا

في القاهرة والجونة والإسكندرية والإسماعيلية ودمنهور.. انطلاق 5 مهرجانات فنية خلال أكتوبر

فلسطين حاضرة بقوة ومصر حاضنة الأمة بالإسماعيلية.. والسينما تصنع الحب في عروس البحر المتوسط

تكريم الكينج في مهرجان الموسيقى ومحمود حميدة بالجونة ومنة شلبي ولطفي لبيب بالإسكندرية ونيللي وهاني رمزي وإلهام شاهين بأيام القاهرة

برنامج خاص عن فلسطين وترسيخ شعار"سينما من أجل الإنسانية" في الجونة

أجواء ملتهبة وحروب ومجازر يشهدها العالم في العديد من الدول، وآخرها ما يحدث في لبنان، ومن قبلها ولمدة عام كامل العدوان الإسرائيلي تجاه قطاع غزة، هذه الأجواء تدعو بلاشك للاكتئاب وتعمق أحزان النفس البشرية، وهنا يبقى دور الفن راسخًا في الأذهان، فهو ذلك المسحوق الذي يساهم بقدر كبير في إزالة البقع السوداء من القلوب، واستمرار الفن عبر الأزمان جعل صانعيه يمتلكون صك السعادة والبهجة ليمنحوها لمحبي الإبداع.

وفي ظل هذه الظروف الصعبة يسعى صناع الفن لتقديم وجبة فنية دسمة، وذلك من خلال تنظيم العديد من المهرجانات الفنية سواء السينمائية أو الموسيقية في مواعيدها المعلنة مسبقًا وبدون تأجيل رافعين شعار، الفن سيبقى وسيلة مهمة لنزع الخوف وبث روح السلام والحب بين الشعوب.

الدكتور أحمد فؤاد هنو

وفي شهر أكتوبر الجاري، تشهد 5 مدن مصرية مجموعة من المهرجانات الفنية ما بين سينمائية وموسيقية ومسرحية، في الإسكندرية تنطلق اليوم "الثلاثاء" الدورة الـ 40 من مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط، وتستمر حتى 5 أكتوبر الجاري، وفي القاهرة وخلال نفس الفترة من 1 حتى 5 أكتوبر، تقام الدورة السابعة لمهرجان أيام القاهرة الدولي للمونودراما تحت رعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة.

بينما تشهد مدينة الإسماعيلية خلال الفترة من 2 حتى 7 من شهر أكتوبر الجاري، انطلاق الدورة الرابعة والعشرين لمهرجان الإسماعيلية الدولي للفنون الشعبية تحت شعار "مصر حاضنة الأمة"، ثم نعود بعدها للقاهرة وتحديدًا دار الأوبرا المصرية التي تشهد وعلى مدار 14 يوما في الفترة من 11 إلى 24 أكتوبر، فعاليات الدورة الـ 32 من مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية، والمهداة إلى اسم فنان الشعب الموسيقار سيد درويش، وتختتم سلسلة المهرجانات خلال شهر أكتوبر بمدينة الجونة، من خلال الدورة السابعة من مهرجان الجونة السينمائي. "البوابة" ترصد في التقرير التالي تفاصيل فعاليات المهرجانات الخمسة التي تشهدها مصر خلال أكتوبر الجاري.

في الإسكندرية.. السينما تصنع الحب

تحت شعار "السينما تصنع الحب" تنطلق اليوم الدورة الـ 40 من مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط، ومن المقرر أن تستمر حتى اليوم الخامس من نفس الشهر تحت رعاية د. أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة، والفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية.

منة شلبى

دورة هذا العام تشهد تكريم العديد من النجوم، ومنهم منة شلبى ولطفى لبيب، كما سيتم منح وسام دول البحر المتوسط للفنان السورى أيمن زيدان، وتكريم الناقد العراقي مهدى عباس، والممثلة المغربية سعاد خوبي، والمكرمون الأجانب الممثلة الإيطالية إيزابيل أدريانى، والفرنسية آن باريو.

وجاءت حيثيات تكريم المهرجان للنجم الإيطالى أنطونيو دى ماتيو، لمواقفه الإنسانية الشجاعة، ومنها تضامنه مع القضية الفلسطينية، وتأييده المعلن للقضية الفلسطينية إضافة إلى مشواره الفني الحافل بالإنجازات، وقد سبق وتصدر المشهد الإعلامى منذ عام عندما رفع لافتة تندد بما يحدث فى غزة وكان ذلك فى مهرجان كاستيل خو لتورنو السينمائي، حينما رفع لافتة مكتوب عليها أوقفوا قذف غزة والإبادة الجماعية.

يحتفل المهرجان هذا العام بالأعمال الرومانسية والاستفتاء حول أفضل 100 فيلم رومانسي، ويعرض فى حفل الافتتاح الفيلم السورى "يومين" إنتاج عام 2024، بطولة دريد لحام وأسامة الرومانى ورنا شمس ومحسن غازى ويحيى بيازى وحازم زيدان وتأليف تليد الخطيب وإخراج باسل الخطيب، والعمل يشارك فى مسابقتين الرسمية للأفلام الروائية الطويلة والفيلم العربى التى تحمل اسم الراحل نور الشريف.

ويرأس لجنة تحكيم مسابقة دول البحر المتوسط للأفلام الطويلة المخرج يسرى نصر الله، وعضوية كل من مهدى عباس وأنجيليك كافالاري وخالد الزدجالي وتاميلا كوليفا، ويشارك بالمسابقة 13 فيلما.

بينما تتولى رئاسة لجنة تحكيم مسابقة الأفلام القصيرة الممثلة الفرنسية ماريان بورجو وعضوية كل من جيزي بيومي ورؤي المدني، وبالنسبة لمسابقة الفيلم العربي الطويل التي تحمل اسم "نور الشريف" يترأس لجنة تحكيمها مدير التصوير سمير فرج، وعضوية فايق جرادة وكلوديا حنا.

فيما يترأس الفنان سامح حسين لجنة تحكيم مسابقة جديدة تم استحداثها هذا العام تحت عنوان "أفلام الطفل"، وعضوية كل من أليس كانتيريان ومحمد علال، وتخضع مسابقتى أحمد الحضري لأفضل فيلم قصير التى يحمل رسالة إنسانية، ومسابقة أفلام شباب مصر للجنة تحكيم واحدة وهى الفنان خالد سرحان رئيسا وعضوية كل من نهى عابدين، ورانيا محمود ياسين، بينما تضم لجنة تحكيم مسابقة ممدوح الليثى للسيناريو، المخرجة هالة خليل رئيسا، وعضوية كل من المؤلفين محمد الغيطي وأيمن سلامة.

حضور فلسطيني وتكريم نيللي وهاني رمزي وإلهام شاهين في أيام القاهرة الدولي للمونودراما

وتحت رعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة، تنطلق اليوم "الثلاثاء" الدورة السابعة لمهرجان أيام القاهرة الدولي للمونودراما، وتستمر حتى 5 أكتوبر، ويشارك فيها عدد من الدول العربية والأجنبية هى: "مصر وفلسطين والمغرب والإمارات والسودان والأردن وتونس والعراق والجزائر وسلطة عمان والسعودية والكويت ولبنان وكندا واليونان وأسبانيا وكوريا وإيطاليا والمجر"، حيث يشارك 25 عرضا مسرحيا فى المهرجان، منها 15 عرضا فى المسابقة الرسمية للمهرجان، وخمسة عروض في منصة مونودراما الشاشة، وخمسة عروض في منصة مونودراما الصعيد.

ويشهد حفل الافتتاح تكريم عدد من النجوم، من "مصر" النجمة إلهام شاهين والنجم هاني رمزي، ومن "العراق" الدكتور جبار جودي نقيب الفنان العراقيين، ومن "فلسطين" الفنان غنام غنام، وذلك بحضور عدد من أعضاء اللجنة العليا للمهرجان المهرجان، كما سيتم تكريم النجمة" نيللي" والفنان التونسي "منير العرقي"، وذلك فى حفل ختام الدورة الذى يقام فى الثامنة من مساء يوم السبت الخامس من أكتوبر على مسرح دار الأوبرا المصرية.

وتتضمن أنشطة المهرجان العديد من الورش الفنية، والتي بلغ عدد المشاركين بها 188 مشاركا، ومن المقرر أن تقام أيام 2 و3 و4 أكتوبر المقبل بمركز الهناجر للفنون، وهى "الممثل ولغة الجسد" للمخرج الإسبانى José Antonio Lucia، وورشة "عمل الممثل" لليونانية المخرجة Despoina Sarafeidou، وورشة التأليف للمونودراما للكاتبة والناقدة صفاء البيلى.

"مصر حاضنة الأمة" في الإسماعيلية

وبدءًا من غد "الأربعاء" تشهد مدينة الإسماعيلية انطلاق الدورة الرابعة والعشرين لمهرجان الإسماعيلية الدولي للفنون الشعبية تحت شعار "مصر حاضنة الأمة" خلال الفترة من 2 حتى 7 من أكتوبر الجاري، برعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، واللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، وذلك بمشاركة عدد من الفرق المصرية، بالإضافة إلى مشاركة عدد من الفرق الأجنبية والعربية، كما سيتم عرض ديفيليه للفرق المشاركة مساء اليوم "الثلاثاء" في أحد شوارع الإسماعيلية.

ويشهد حفل الافتتاح تكريم د. عبد المنعم عمارة محافظ الإسماعيلية الأسبق ومؤسس مهرجان الإسماعيلية الدولي عام 1985، وكذلك الفنانة الكبيرة فريدة فهمي أيقونة الرقص الشعبي المصري، واسم الفنان الراحل محمد خليل، كما يتضمن المهرجان أيضًا، إقامة معرض للحرف البيئية لمجموعة من الحرفيين، وذلك على هامش فعاليات حفل الافتتاح، بالإضافة إلى عقد ندوة علمية متخصصة فى الفنون الشعبية ومراحل تطوره على مر العصور وأشكاله المتنوعة ويتم من خلالها تكريم عدد من الفنانين من أبناء محافظة الإسماعيلية.

تكريم الكينج وحفلات بتوقيع الحجار ومدحت وهاني وعاصي وجسار.. القاهرة تتزين بالنجوم في مهرجان الموسيقى العربية

وبين القاهرة ومدينتي الإسكندرية ودمنهور تجرى الاستعدادات لاستقبال أضخم مهرجان موسيقى مصري والذي يعد الأكثر شعبية في مصر والعالم العربي، حيث تشهد مسارح دار الأوبرا المصرية في المدن الثلاث حفلات مهرجان الموسيقى العربية في دورته الـ 32، والمقرر أن تبدأ يوم 11 أكتوبر الجاري بحفل النجم مدحت صالح، وتختتم يوم 24 أكتوبر بحفل المطربة مي فاروق.

يضم المهرجان نخبة من أبرز نجوم الغناء والموسيقى العربية في مصر، حيث أعلنت إدارة المهرجان عن أسماء النجوم الذين من المقرر أن يقوموا بإحياء حفلات غنائية وموسيقية خلال فعاليات هذه الدورة، بخلاف نجوم حفل الافتتاح والختام، ومنهم علي الحجار، هاني شاكر، وائل جسار، عاصي حلاني، ريهام عبد الحكيم، تامر عاشور، أحمد سعد، عمر خيرت.

الفنان محمد منير

وتشهد دورة هذا العام تكريم 19 شخصية ساهموا في إثراء الحياة الفنية، من بينهم: النجم محمد منير والدكتورة إيناس عبدالدايم، والموسيقار اللبناني زياد الرحباني، بالإضافة إلى الموسيقار السعودي ممدوح سيف، والفنان المغربي فؤاد زبادي، والفنان التونسي لطفي بوشناق، وأيضًا اسم الفنان الراحل أحمد الحجار، بجانب اسم الشاعرين الراحلين حسين السيد، ومأمون الشناوي.

تضم الفعاليات 48 حفلا غنائيا وموسيقيا، ومن المقرر أن تقام على مسارح الأوبرا المختلفة في القاهرة النافورة والمسرح الكبير، المسرح الصغير، مسرح الجمهورية، معهد الموسيقى العربية، ومسرح سيد درويش "أوبرا الإسكندرية"، ومسرح أوبرا دمنهور.

فلسطين و"سينما من أجل الإنسانية" في الجونة

وتحت شعار "سينما من أجل الإنسانية"، يشهد الأسبوع الأخير من أكتوبر الجاري انطلاق الدورة السابعة من مهرجان الجونة السينمائي، والمقرر إقامتها في الفترة من 24 أكتوبر وحتى الأول من نوفمبر.

الفنانة يسرا

وكانت الفنانة يسرا عضو اللجنة الاستشارية العليا في مهرجان الجونة السينمائي، قد أعربت عن سعادتها بالتواجد في المؤتمر الصحفي الخاص بكشف تفاصيل الدورة الـ 7 من المهرجان، والذي أقيم مؤخرًا، وأيضًا كونها متواجدة بالمهرجان من أول دورة، والتي تراها الأقرب إلى قلبها.

وتوجهت يسرا بالشكر إلى الإعلام والحضور، قائلة "بشكر الإعلام اللي قدر يقدم الدورة الماضية، وإنها ماكنتش ريد كاربت فقط، وأتمنى أن تكون دورة ناجحة".

كما أعربت عن دعمها للشعب اللبناني والفلسطيني، وأضافت: "بشوف أن الفن هو اللغة الوحيدة اللي بينا وبين العالم ويقدر يوحدنا بس لو استخدمناه صح".

وأعلنت إدارة مهرجان الجونة السينمائي عن الاسم الذي قرر الاحتفال بمنجزه الإبداعي في دورته السابعة 2024. تُخصص الجائزة للسينمائيين الذين ترك عملهم والتزامهم بالسينما علامة لا تُمحى في مجال مسيرتهم الإبداعية، ويمنح المهرجان الجائزة للفنان الكبير محمود حميدة.

كما يكرم المهرجان كلا من جوانا حاجي توما وخليل جريج، وهما سينمائيان لبنانيان، شملت مسيرتهما التي انطلقت في التسعينيات، فنون الفيديو والتصوير والأفلام السينمائية. ورغم أن فنهما يتعمق في مجموعة متنوعة من المواضيع، يظل افتتانهما بالقصص، حقيقية كانت أو خيالية، هو جوهر أعمالهما المشتركة.

وفي صورة من صور الدعم في مواجهة المأساة المستمرة في قطاع غزة، قرر مهرجان الجونة السينمائي في دورته السابعة استمرار عروض برنامج الفيلم الفلسطيني ضمن فعاليات دورة هذا العام من المهرجان. سيعرض المهرجان مجموعة من الأفلام الطويلة والقصيرة، وذلك لفتح نافذة على ما يحدث في فلسطين.

وتعكس هذه الأفلام الصمود والإنسانية وقوة شعب يواجه الإبادة. وبات الآن أكثر من أي وقت مضى ضروريًا أن تصبح أصوات أفراد ذلك الشعب مسموعةً، كما يجب أن تُروى قصصهم.

كما يشهد برنامج عروض أفلام المهرجان، عرض 3 أفلام ضمن عروض أفلام كلاسيكية بالمهرجان وهي كالتالي السلم والتعبان للمخرج طارق العريان، و"عُمر المختار" للمخرج مصطفى العقَّاد، و"قشر البندق" للمخرج خيري بشارة.

ويتنافس عدد من الأفلام المتميزة على جوائز مسابقة الأفلام الروائية الطويلة، وهي كالتالي: 196 متر، أثر الأشباح، أضواء صغيرة، الجميع يحب تودا، حين تسمع صرصور الليل يحين دورك، سام، السلام عليكِ يا ماريا، شكرًا لأنك تحلم معنا!، غريب، الفتيات يبقين فتيات، الفستان الأبيض، ماء العين، المملكة، مَن لا أفارقه.

كما يتضمن المهرجان العديد من المحاضرات مع النجم محمود حميدة والمخرج هاني أبو أسعد، والحوارات مع إسعاد يونس وهند صبري ونيللي كريم جوانا حاجي توما وخليل جريج.

كما كشف مهرجان الجونة السينمائي، عن فيلم افتتاح المهرجان وهو بعنوان "آخر المعجزات" للمخرج عبد الوهاب شوقي، فيما كشف عن الأفلام المشاركة في الدورة السابعة "خارج المسابقة"، وهي كالتالي: آخر المعجزات، إبريل، أبناء، الاحتضار، احتياجات مُسافِرة، أوليفيا والغيوم، بذرة التين المقدس، برج الرومي، تدفُّق، التنظيم، ثلاثة أيام من الأسماك، ثماني بطاقات بريدية من المدينة الفاضلة، حبيبي، حصار المد والجزر، حكاية رمزية عن المدينة، خارج الكهف، رسائل من صقلية، سحاب، الصراع لأجل لايكيبيا، طائر، عشرون إلهًا، العجوز، عن السقوط، فرحة كهرومائية، قصة سليمان، المادة، مشقلب، المعماري، من التراب وإليه، النَفَس الأخير.

كشف المهرجان عن الأفلام المتنافسة على جوائز مسابقة الأفلام القصيرة، وهي كالتالي: أمانة البحر، برتقالة من يافا، بلا صوت، حوريات البحر، الرجل الذي لم يستطع أن يبقى صامتًا، الرقص في الزاوية، فجر كل يوم، كرسي من أجلها، كيف استعدنا والدتنا، ليز واكسول، ما بعد ، المراقِب، نظرية غريغوريوس.

كما أعلن المهرجان عن الأفلام المؤهلة للحصول على جائزة نجمة الجونة الخضراء، حيث ستختار لجنة التحكيم من الأفلام المشاركة في جميع الأقسام التي تعرّف أو ترفع الوعي بقضايا البيئة أو علومها أو الحياة البرية إضافة إلى الأفلام المعنية بالاستدامة البيئية وأهميتها. سيحصل الفيلم الفائز على نجمة الجونة الخضراء وشهادة وجائزة نقدية قدرها 10 آلاف دولار أمريكي.

وهذه قائمة بالأفلام المشاركة في المسابقات والأقسام المختلفة للمهرجان المؤهلة للحصول على هذه الجائزة: الصراع لأجل لايكيبيا، المعماري، أوليفيا والغيوم، تدفُّق، من التراب وإليه، نوع جديد من البرِّيَّة.

وكشف المهرجان أيضًا عن عدد من الوثائقيات المتميزة، والتي تتنافس على جوائز مسابقة الأفلام الوثائقية الطويلة، وهي: أبي، إحكيلهم عَنَّا، ذاكرتي مليئة بالأشباح، رفعت عيني للسما، سيلَما، طاردة العشيقات، معجزة تحوُّل الطبقة العاملة إلى أجانب، موت بلا رحمة، نحن في الداخل، نوع جديد من البرِّيَّة،تتعلم.