فعاليات الاحتفال بمرور عشر سنوات على تأسيس أندية السكان بالعريش

شهد ايهاب حسن عبدالوهاب وكيل وزارة الشباب والرياضة بسيناء، اليوم، فعاليات الاحتفال بمرور عشر سنوات على تأسيس أندية السكان، بحضور الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، ووكلاء الوزارة علي مستوي الجمهورية، عماد حلمي منسق عام أندية السكان بالمديرية.

وخلال كلمته، أشاد وكيل الوزارة بالدور الهام الذي تلعبه إدارة تمكين الشباب "أندية السكان" في تعزيز الوعي المجتمعي وتقديم خدمات رياضية وثقافية للشباب، مشيراً إلى أن الوزارة ملتزمة بدعم مثل هذه المبادرات التي تساهم في تحقيق التنمية المستدامة في قطاع الشباب والرياضة.

كما أعرب وكيل الوزارة عن فخره بالإنجازات التي حققتها الأندية على مدى السنوات العشر، مؤكداً أن الوزارة ستواصل دعمها لتمكين الشباب وتطوير قدراتهم من خلال برامج وأنشطة رياضية متنوعة.

وأوضحت اماني عبد العظيم ، مدير أدارة تمكين الشباب ، أن المشروع يعمل على التوعية بالقضايا السكانية التي تشمل قضايا الصحة الإنجابية وقضايا العنف القائم على النوع الاجتماعي، ودعم الشباب للمشاركة الفعالة في مواجهة التحديات التنموية لتعزيز الأهداف السامية لرؤية مصر 2030، وذلك من خلال تنفيذ مجموعة من الأنشطة.