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الإثنين 30 سبتمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

الأعلى للجامعات يوافق على قبول طلاب الثانوية الأزهرية بجامعة العريش

قبول طلاب الثانوية
قبول طلاب الثانوية الأزهرية بجامعة العريش
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وافق المجلس الأعلى للجامعات على قبول طلاب الثانوية الأزهرية (بنين وبنات) بجامعة العريش.

وصرح الدكتور حسن عبدالمنعم الدمرداش رئيس جامعة العريش، بأن المجلس الأعلى للجامعات وافق على قبول طلاب المعاهد الأزهرية بشمال سيناء من البنين والبنات من الحاصلين على الثانوية الأزهرية للعام 2024 في جامعة العريش، وذلك تخفيفا على الطلاب وأولياء أمورهم من الدراسة خارج سيناء.

وأضاف الدمرداش، أن التسجيل أون لاين للدراسة في عدد 6 كليات في جامعة العريش علي أن يتم الدراسة بها طبقا للمجموع، مشيرا إلي أن التنسيق مفتوح حتى يوم الاربعاء المقبل.

من جانبه وجه اللواء دكتور خالد مجاور محافظ شمال سيناء الشكر إلى المجلس الأعلى للجامعات ووزير التعليم العالي ورئيس جامعة العريش علي الجهود المبذولة في قبول طلبة وطالبات الثانوية الأزهرية في جامعة العريش.

الكليات المتاحة لطلاب الثانوية الأزهرية بجامعة العريش هى:

• كلية التربية.

• كلية التربية تعليم أساسي.

• كلية التربية طفولة.

• كلية الآداب.

• كلية الآداب انتساب موجه.

• كلية الاستزراع المائى والمصايد البحرية.

الأعلى للجامعات الإستزراع المائى الأزهر