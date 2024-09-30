عادل السايس يجتمع بشيوخ معاهد إدارة العريش التعليمية

اجتمع اليوم، الدكتور عادل السايس، مدير عام المنطقة للعلوم العربية والشرعية، بشيوخ وعمداء المعاهد الأزهرية بإدارة العريش التعليمية، بحضور محمد عبد الرؤوف، مدير إدارة العريش، وياسر النجار، مدير إدارة الإمتحانات.

وعقد الاجتماع اليوم الاثنين، بمقر إدارة العريش التعليمية، وتم مناقشة العديد من الموضوعات المختلفة التي تهم العملية التعليمية، ويأتي هذا الاجتماع بعد بدء العام الدراسي، لقياس كافة المشكلات التى تواجه شيوخ المعاهد، والعمل على حلها فورا، وفق القوانين اللوائح المنظمة لذلك.

وفى نهاية اللقاء قدم السايس الشكر والثناء إلى مدير الإدارة، والى كافة شيوخ المعاهد، لتحملهم المسئوليات الملقاه على عاتقهم، وتحملهم أمانة العمل.

وكان الازهر الشرف قد أعلن عن إطلاق مسابقة «نحلة الأزهر القومية للتهجي» في موسمها الثاني للعام الدراسي 2024/2025، وذلك في إطار مشاركته في فعاليات المبادرة الرئاسية للتنمية البشرية «بداية جديدة لبناء الإنسان»، والتي تسعى إلى تعزيز المهارات الشخصية والتعليمية للطلاب والطالبات، ورفع مستوى الوعي والتطوير في مختلف المجالات الاجتماعية والتعليمية، بما يسهم في بناء مجتمع أكثر استدامة وكفاءة.