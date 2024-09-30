ندوات توعوية للقاصرات ضمن مبادرة بداية جديدة في دمياط

انطلقت اليوم، فعاليات عديدة فى إطار المبادرة الرئاسية للتنمية البشرية " بداية جديدة لبناء الإنسان " ، بمركز شباب الكحيل بمركز كفر البطيخ تحت رعاية الدكتور أيمن الشهابى محافظ دمياط، وباشراف المهندسة شيماء الصديق نائب محافظ دمياط، و بمتابعة ميدانية من اللواء مجدى الوصيف السكرتير العام المساعد للتأكد من تقديم خدمات متميزة للمواطنين، حيث عقدت الهيئة العامة لتعليم الكبار، ندوة تثقيفية توعوية عن مخاطر الأمية وآثارها على الفرد والمجتمع وعرض الخدمات التى تقدمها الهيئة بالشراكة مع مديرية التضامن الاجتماعي، حيث عقد امتحان فوري لمن يجيد القراءة والكتابة والتى بلغ عدد المستفيدين منها ٢٠ فرد بالإضافة إلى عقد امتحانات فورية لعدد ٣٥ فردا.

كما قامت مديرية الزراعة بالاشتراك مع مركز البحوث الزراعية، بإطلاق ندوة عن استخلاص البذور من محاصيل الخضر ومكافحة آفات البذور ، بالإضافة إلى عقد ٥ ندوات إرشادية بمراكز المحافظة و إجراء زيارات حقلية لمحصول الأرز بفارسكور ومحصول القطن بمركز كفر سعد باجمالى عدد مستفيدين ٩٥ فرد .

كما أطلقت مديرية الاوقاف ندوات حول عدد من القضايا المجتمعية لمناهضة العنف ضد المرأة وزواج القاصرات بالتعاون مع المجلس القومى للمرأة و وحدة تكافؤ الفرص استهدفت ٦٠ سيدة ، كما قام فرع القومى للمرأة، بعقد تدريب تثقيف مالى بقرية غيط النصارى استهدفت ٣٠ سيدة وفتاة ، بالإضافة إلى إطلاق ندوة بمدينة ميت أبو غالب بجمعية تنمية المجتمع المحلى بالشراكة مع الإدارة الاجتماعية بميت أبو غالب وإدارة الاعلام والتربية السكانية ووحدة السكان ولجان حماية الطفولة استهدفت ٥٥ سيدى وفتاة ، وتناولت قضايا زواج القاصرات والتعريف بخط نجدة الطفل ١٦٠٠٠ وخط مكتب شكاوى المرأة ١٥١١٥.

انطلقت فاعليات المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان" اليوم من كوبري دمياط التاريخى " جسر الحضارة " تحت رعاية الدكتور أيمن الشهابى محافظ دمياط، وإشراف المهندسة شيماء الصديق نائب محافظ دمياط، وبمتابعة ميدانية من اللواء مجدى الوصيف السكرتير العام المساعد للتأكد من تقديم خدمات متميزة للمواطنين وبالتنسيق مع وحدة السكان، انطلقت اليوم فاعليات أخرى من داخل كوبري دمياط التاريخى " جسر الحضارة " ، وذلك ضمن المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان" ، حيث جاءت بالتنسيق مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط برئاسة المهندس محمد رزق.