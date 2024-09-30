القبض على عامل صور طالبة داخل حمام جامعة خاصة بأكتوبر

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة القبض على عامل نظافة المتهم بتصوير طالبة أثناء تواجدها داخل الحمام بإحدى الجامعات الخاصة بمدينة 6 أكتوبر.

عامل يصور طالبة داخل حمام الجامعة

تلقي المقدم محمد مجدي رئيس مباحث قسم شرطة أول أكتوبر بمديرية أمن الجيزة بلاغا من الأمن الإداري بإحدى الجامعات الخاصة يفيد بضبط عامل نظافة المتهم بتصوير طالبة أثناء تواجدها داخل الحمام بدائرة القسم، وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلي محل البلاغ وبالفحص وبالتقابل مع الطالبة أفادت بأنه أثناء تواجدها داخل الحمام تفاجئت بقيام عامل نظافة بتصويرها بهاتفه المحمول وقامت بالصراخ وتم ضبطه بمعرفة الأمن الإداري، وبتفتيش هاتف المتهم تبين وجود صور للمجني عليها داخل الحمام، وجري اقتياد المتهم إلي ديوان القسم.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.