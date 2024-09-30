نجوم الفن يؤدون العزاء في زوجة إسماعيل فرغلي..شاهد

حرص نجوم الفن على تأدية واجب العزاء في زوجة الفنان إسماعيل فرغلي مساء اليوم، بمسجد الحامدية الشاذلية.

وشهد العزاء، توافد العديد من النجوم من بينهم بيومي فؤاد ومحمد رياض وأحمد بدير وبيبي وكاريكا وعدد كبير من النجوم.

ورحلت زوجة إسماعيل فرغلي بعد صراع طويل مع المرض، إذ كانت تعاني من السرطان في أيامها الأخيرة، ولكن نتيجة حدوث مضاعفات أدت إلى تدهور حالتها الصحية انتقلت روحها إلى بارئها.

ويُعد الفنان إسماعيل فرغلي، أحد أبرز الوجوه الكوميدية في مصر، حيث قدم أول أدواره فى فيلم “الكافير” مع المخرج علي عبد الخالق، كما شارك في أدوار مساعدة في عدد كبير من الأعمال السينمائية والتلفزيونية، منها: “عريس من جهة أمنية” مع الفنان عادل إمام، و"بوحة" مع الفنان محمد سعد، و"حريم كريم"، وعدد من المسلسلات منها “محمود المصري”، و“نابليون والمحروسة”.

زوجة إسماعيل فرغلي

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