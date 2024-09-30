"إنشاء مكتب للتعاون الدولي وصرف مكافأة للعاملين".. أبرز قرارات مجلس جامعة الأقصر

عقد مجلس جامعة الأقصر، اليوم الاثنين، جلسته رقم 68، برئاسة الدكتورة صابرين عبد الجليل، القائم بأعمال رئيس الجامعة، وبحضور الأعضاء؛ لمناقشة عدد من الموضوعات ذات الصلة بالعملية التعليمية.

وأصدر المجلس قرارًا بالموافقة على مقترح بشأن إنشاء مكتب للتعاون الدولي بالجامعة واعتماد اللائحة الإدارية الخاصة به، كما وافق أعضاء المجلس على صرف مكافأة تشجيعية للعاملين بالجامعة (كادر عام) بمبلغ وقدره 1350 جنيه؛ بالإضافة إلى صرف مكافأة تشجيعية للعاملين بالأجر اليومي بمبلغ قدره 500 جنيه.

ووافق أيضًا أعضاء المجلس على تعديل الخطة الخمسية للجامعة والتي وافق عليها مجلس الجامعة بجلسته رقم (44) المنعقدة بتاريخ 31 أكتوبر 2022م؛ والتي بدأت من العام الجامعي 2021/2022م حتي العام الجامعي 2025/2026م، لتتناسب مع الاحتياجات الفعلية لكليات الجامعة.

وشهدت الجلسة التي تناولت عددًا من الموضوعات التي تهدف للارتقاء بالمنظومة التعليمية داخل الجامعة، ترقية بعض أعضاء هيئة التدريس، بالإضافة إلى الموافقة على تعيين عدد من المدرسين والأساتذة المساعدين في مختلف التخصصات.

وناقش المجلس بعض قرارات المنظومة التعليمية؛ من بينها: اعتماد الخريطة الزمنية للعام الجامعي 2024/2025م؛ بالإضافة إلى موعد امتحانات الدور الثاني (دور أكتوبر) علي أن يكون يوم الأحد الموافق 12 أكتوبر2025م،

كما وافق المجلس على إعفاء طلاب حلايب وشلاتين من الرسوم الدراسية لكليات الجامعة للعام الجامعي 2024/2025م.

ووافق المجلس على ترشيح الدكتور أحمد محيي حمزة القائم بأعمال عميد كلية الفنون الجميلة ( بترتيب الأقدمية لعمداء الكليات) لرئاسة مجلس تأديب أعضاء هيئة التدريس بالجامعة خلال العام الجامعي 2024/2025.

واعتمد المجلس تجديد عضوية فرنسيس أمين محارب – المستشاري القنصلي للسفارة الإيطالية بالأقصر؛ وحسين سيد أحمد نوبي (حسين القباحي) مدير بيت الشعر بالأقصر؛ بمجلس كلية الألسن لمدة عام.

ووافق المجلس على استعانة كلية الآلسن بعدد (11) من الحاصلين علي مؤهلات عليا من غير المعينين بالحكومة؛ لتقديم الدروس العلمية والتدريبات لدعم الأقسام ذات الإحتياج بالكلية؛ علي أن يُحدد مجلس الجامعة قيمة الأجر الشهري أو اليومي لمن يتم الإستعانة بهم؛ وكذلك تشكيل لجنة لوضع الشروط المطلوبة ومدة الإعلان.

كما اعتمد المجلس لجنة اختيار ومتابعة العمالة المؤقتة، وكذلك معايير المفاضلة والاختيار ما بين المتقدمين لشغل وظائف العمالة المؤقتة.

ووافق المجلس على اشتراك جامعة الأقصر في مشروع وثيقة التأمين الشامل علي حياة الطلاب، كما وافق المجلس على إدارج مقرر "فن الإتيكيت وأساسيات المراسم والبروتوكولات" كمتطلب جامعي لكليات الجامعة.

كما اعتمد المجلس موعد إجراء تحويلات ونقل القيد من وإلى كليات الجامعة للعام الجامعي 2024/2025م، حيث تم قبول التحويلات لمدة شهرين استمرت حتى بداية العام الجامعي 2024/2025م.

وبشأن قواعد وضوابط قبول الطلاب المعاقين والمكفوفين بكليات الجامعة للعام الجامعي 2024/2025م، تم اعتماد بدء القبول بدءاً من الأحد الموافق 1 سبتمبر 2024م حتى يوم الخميس الموافق 3 أكتوبر 2024م.

واعتمد مجلس الجامعة قواعد توزيع طلاب كلية العلوم علي شعب الكلية المختلفة طبقاً لرغبة الطالب مع عدم الإخلال بالمادة رقم (3) من لائحة الكلية، على النحو التالي: أولا: العلوم الطبيعية: تقبل جميع الطلاب الحاصلين علي الثانوية العامة (علمي رياضيات) بصفة أساسية بالإضافة إلي 5% من طلاب الثانوية العامة (علمي علوم) طبقاً لرغبة الطلاب ومواد التفضيل، ثانيا: العلوم البيولوجية: تقبل جميع الطلاب الحاصلين علي الثانوية العامة (علمي علوم) فقط بما لا يقل عن 60% ولا يتجاوز 85% من طلاب ذات الشعبة المتقدمين للكلية، ثالثاً : العلوم الجيولوجية : تقبل جميع الطلاب الحاصلين علي الثانوية العامة (علمي رياضيات أو علمي علوم) طبقا لرغبة الطالب بشرط أن لا يقل عدد الطلاب عن 10% من مجموع المتقدمين للكلية.

كما وافق المجلس على اعتماد اللائحة الداخلية لكلية الحاسبات والمعلومات بجامعة الأقصر؛ لمرحلة البكالوريوس بنظام الساعات المعتمدة، بعد إجراء كافة التعديلات التي أقرتها اللجنة الفرعية للجنة قطاع علوم الحاسب والمعلوماتية بالمجلس الأعلي للجامعات.

كما تم الموافقة المجلس على تعيين محمود محمد سليمان عبدالحميد – المدرس المساعد بقسم التصوير – شعبة التصوير الجداري – كلية الفنون الجميلة – في وظيفة مدرس بذات القسم والكلية، وتعيين الدكتورحسن سعدي عبدالعال الضوي – في وظيفة أستاذ مساعد بقسم رياضيات تطبيقية – كلية العلوم – جامعة الأقصر، وفقا لإعلان كلية العلوم المنشور بتاريخ 15/10/2023م؛ عن حاجتها لشغل وظائف ( أستاذ مساعد ) عن طريق التعيين أو النقل بأقسام الكلية المختلفة.

وتعيين الدكتورة نجوي حسين سيدأحمد عبدالعال – في وظيفة أستاذ مساعد بقسم الكيمياء – كلية العلوم – جامعة الأقصر، وفقا لإعلان كلية العلوم المنشور بتاريخ 15/10/2023م؛ عن حاجتها لشغل وظائف ( إستاذ مساعد ) عن طريق التعيين أو النقل بأقسام الكلية المختلفة.

ووافق مجلس الجامعة على تعيين الدكتور هاني علي أحمد حسن – المدرس المساعد بقسم اللغة الفرنسية – كلية الآلسن – في وظيفة مدرس بذات القسم والكلية.

كما وافق أعضاء المجلس أيضًا على منح عدد من الطلاب درجة الدبلوم في الآثار المصرية – بكلية الآثار جامعة الأقصر للعام الجامعي 2023/2024م.

واعتمد المجلس خلال الجلسة، منح عدد من الباحثين درجة الدكتوراه في السياحة والفنادق؛ فتم منح الباحث أحمد محمود محمد (من الخارج)، درجة دكتوراه الفلسفة في الدراسات السياحية – قسم الدراسات السياحية كلية السياحة والفنادق - جامعة الأقصر، كما تم منح الباحثة أسماء جمال الدين النوبي (من الخارج) درجة دكتوراه الفلسفة في الدراسات السياحية – قسم الدراسات السياحية كلية السياحة والفنادق - جامعة الأقصر.

درجات الماجيستير

وافق المجلس على منح كل من: الباحثة شيماء علي محمد أحمد (من الخارج) درجة ماجستير في الإرشاد السياحي – بقسم الإرشاد السياحي – كلية السياحة والفنادق – جامعة الأقصر، ودرجة الماجستير في تخصصات علمية بالكليات؛ فتم منح الباحثة هبة عبدالله طه علي (من الخارج) درجة ماجستير في الإرشاد السياحي – بقسم الإرشاد السياحي – كلية السياحة والفنادق – جامعة الأقصر، كما تم منح الباحث أحمد علي زين العابدين (من الخارج) درجة ماجستير في الإرشاد السياحي – بقسم الإرشاد السياحي، ومنح الباحث أحمد ربيع محمد أحمد (من الخارج) درجة ماجستير في الإرشاد السياحي – بقسم الإرشاد السياحي – كلية السياحة والفنادق – جامعة الأقصر.

كما اعتمد مجلس الجامعة منح عدد من الدرجات العلمية بكلية السياحة والفنادق؛ فتم منح الباحثة ريهام خالد أحمد هاشم (من الداخل) درجة ماجستير في الدراسات السياحية – بقسم الدراسات السياحية، ومنح الباحثة نجوى هاشم عبدالرحيم أحمد (من الداخل) درجة ماجستير في الدراسات السياحية – بقسم الدراسات السياحية – ومنح الباحثة رقية رمضان الصادق محمد (من الخارج) درجة ماجستير في الدراسات السياحية – بقسم الدراسات السياحية – كلية السياحة والفنادق – جامعة الأقصر.

وفي كلية الآثار تم منح الباحثة فاطمة زين العابدين أحمد محمد (من الداخل) درجة ماجستير في الآثار – قسم الآثار المصرية – تخصص دقيق (اللغة المصرية القديمة) كلية الآثار – جامعة الأقصر، ومنح الباحثة عفاف اليمني عبدالكريم (من الخارج) درجة ماجستير في الآثار – تخصص دقيق تصوير إسلامي – كلية الآثار - جامعة الأقصر.

وفي كلية الفنون الجميلة تم منح الباحثة هبة محمد وهبي محمد (من الخارج) درجة ماجستير في الفنون الجميلة تخصص الجرافيك – شعبة الرسوم المتحركة وفنون الكتاب – كلية الفنون الجميلة - جامعة الأقصر، ومنح الباحثة أسماء أحمد إبراهيم (من الداخل) درجة ماجستير في الفنون الجميلة تخصص نحت – شعبة نحت فراغي وميداني – كلية الفنون الجميلة - جامعة الأقصر.

محافظ الأقصر يشارك في الجلسة الدورية لمجلس الجامعة

وكانت جامعة الأقصر، قد شهدت مشاركة المهندس عبدالمطلب عمارة خلال جلسة مجلس جامعة الأقصر رقم (٦٧)، وكان فى استقباله كل من دكتورة صابرين عبد الجليل القائم بأعمال رئيس جامعة الأقصر ولفيف من عمداء كليات الجامعة.

وناقش محافظ الأقصر عدد من الملفات الخاصة بجامعة الأقصر والتى كان على رأسها، زيادة فرص التعاون مابين جامعة ومحافظة الأقصر بما يخدم المحافظة، وتفعيل الدور المجتمعى للجامعة أساتذة وطلبة بما ينعكس على المواطنين بالنفع، وذلك من خلال تعظيم الاستفادة من خبرات أساتذة الكليات فى تنفيذ برامج تدريبية متنوعة سواء لطلاب الجامعة او العاملين فى القطاعين الحكومى والخاص كلا فى مجاله خاصة فى أقسام اللغات والسياحة والآثار.

وأكد محافظ الأقصر، على أن جامعة الأقصر تعد صرح علمى كبير يشكل قيمة مضافة للمحافظة، لذلك لابد من تكثيف جهود تطوير هذا السرح لضمان جودة مخرجاته، مشدداً على أن جامعة الأقصر بمؤسساتها العلمية، هي شريك أساسي؛ لتنمية المحافظة، كما أنها بيت خبرة؛ مشيدًا بالدور المجتمعي والتعليمي لجامعة الأقصر؛ وما تقدمه من خدمات مجتمعية، مشيرًا إلى أن المحافظة مستمرة فى التعاون مع الجامعة بمختلف المجالات، وداعمة لها من أجل تقديم رسالتها العلمية، والخدمية لأبناء الأقصر

وافتتحت الدكتورة صابرين عبد الجليل، أعمال المجلس بالترحيب بالمهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر؛ لحضوره اجتماع مجلس الجامعة، مؤكدة أن جامعة الأقصر بكافة إمكاناتها، وعلمائها، وباحثيها؛ فى خدمة محافظة الأقصر؛ لدعم المشروعات التى يُجرى إقامتها على أرض الأقصر.

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