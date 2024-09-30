سي إن إن: تجمع نحو 100 آلية عسكرية إسرائيلية على الحدود اللبنانية

أفادت قناة القاهرة الإخبارية فى خبر عاجل لها، منذ قليل، نقلا عن سي إن إن، حيث قالت :"صور أقمار اصطناعية تظهر تجمع نحو 100 آلية عسكرية إسرائيلية في موقع يبعد نحو خمسة أميال عن الحدود اللبنانية".

في سياق متصل، قال مسؤول إسرائيلي، إن إسرائيل دخلت مرحلة جديدة في الحرب، مشيراً إلى أن تل أبيب تواصل ملاحقة "حزب الله" اللبناني.