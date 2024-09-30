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الإثنين 30 سبتمبر 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

سي إن إن: تجمع نحو 100 آلية عسكرية إسرائيلية على الحدود اللبنانية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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أفادت قناة القاهرة الإخبارية فى خبر عاجل لها، منذ قليل، نقلا عن سي إن إن، حيث قالت :"صور أقمار اصطناعية تظهر تجمع نحو 100 آلية عسكرية إسرائيلية في موقع يبعد نحو خمسة أميال عن الحدود اللبنانية".
في سياق متصل، قال مسؤول إسرائيلي، إن إسرائيل دخلت مرحلة جديدة في الحرب، مشيراً إلى أن تل أبيب تواصل ملاحقة "حزب الله" اللبناني.

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